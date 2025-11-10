ETV Bharat / state

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ; ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

High Alert in Odisha After Delhi Blast
ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 10:42 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 10:57 PM IST

2 Min Read
ପୁରୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ/ସମ୍ବଲପୁର: ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା । ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଓଡିଶାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।

ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲର୍ଟ:

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲର୍ଟ ନେଇ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହାସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନୀ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ଭାରତ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିନାହିଁ, କି କରିବ ନାହିଁ ।

High Alert in Bhubaneswar After Delhi Blast
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହାଇଆଲର୍ଟ (ETV Bharat)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପରି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାବେଳେ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ୱେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

High Alert in Bhubaneswar After Delhi Blast
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହାଇଆଲର୍ଟ (ETV Bharat)

ପୁରୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ:

ପୁରୀ ସହରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । କାମଣ୍ଡୋ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହର ସମେତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ପୁରୀ ସହର ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ପଥ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମେରାଏନ୍ ଥାନାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି । କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି । ସବୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଇଛି । କିଛି ସଂଧିଗ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ କୁ ଖବର ଦେବା କୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । କିଛି ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।

High Alert in Puri After Delhi Blast
ପୁରୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ (ETV Bharat)

କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦେଶକ । ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ସୁରକ୍ଷାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଡିଜି କହିଛନ୍ତି, "ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ପୁରା ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ରହିଛି । ପଡିଆର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିଛି । ପଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି । ଜନସାଧରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶୁଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବ ।" ସେହିପରି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜଣା ଲୋକ କିମ୍ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଡିଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

High Alert in Sambalpur After Delhi Blast
ସମ୍ବଲପୁରରେ ହାଇଆଲର୍ଟ (ETV Bharat)

ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଓ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ/ ଭୁବନେଶ୍ବର/ କଟକ/ସମ୍ବଲପୁର

Last Updated : November 10, 2025 at 10:57 PM IST

