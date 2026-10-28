ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : October 28, 2026 at 7:54 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 8:33 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ 'ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼' (Very Severe Cyclonic Storm) ରୂପେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନମ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହା ବାପାଟଲା ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ୟାନମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ।
ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୨୫-୧୩୫ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ । ଯାହା ଝଟକା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ।
୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ତାନାନ୍ତରଣ
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ। ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି।
ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରଖିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଆଜି (ବୁଧବାର ୨୮ ତାରିଖ) ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର ୨୯ ତାରିଖ) ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬୦ରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୮୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ୱିବେଦୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ 225 ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ; ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିବହନ ବିଭାଗ; ନଜରରେ ପାହାଡିଆ ଓ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଲର୍ଟରେ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର