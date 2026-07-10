ETV Bharat / state

ହିଡ଼ିଶିଂ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ପରିବେଶ ଜନିତ ଜନଶୁଣାଣୀ, ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଆକଳନ

ହିଡିଶିଂ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ୨୯୫୮ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳ ସେଚନ ହୋଇ ପାରିବ । ୪କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଆକଳନ। ରିପୋର୍ଟ: ସଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

HIDISINGI Irrigation project gets Environmental public Hearing
ହିଡ଼ିଶିଂ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ପରିବେଶ ଜନିତ ଜନଶୁଣାଣୀ, ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଆକଳନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଦୀର୍ଘ ୬୪ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଶେଷରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକର କରଡ଼ାସିଂ ଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ହିଡିଶିଂ ମଧ୍ୟମ ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ -୧ କ୍ଳିଅରାନ୍ସ ମିଳିବା ପରେ ସଫଳତାର ସହ ପରିବେଷୀୟ ଜନ ଶୁଣାଣି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରାୟ ୪କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବା ନେଇ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି । ତେବେ କିଛି ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ହିଡ଼ିଶିଂ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ପରିବେଶ ଜନିତ ଜନଶୁଣାଣୀ, ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଆକଳନ (ETV Bharat Odisha)
  • କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ:
    ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକର କରଡ଼ାସିଂ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ଚିରସ୍ରୋତା ବଉଳି ନାଳ ଉପରେ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ୬୪ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏହା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଓ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ହୁଏ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏଠାରୁ ପରିବା ଯାଏ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜଳ ସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ବହୁବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ମରୁଡି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
The Angul MLA is explaining the benefits of the irrigation project to the people.
ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ଜନତାଙ୍କୁ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
  • ମିଳିଲା ଷ୍ଟେଜ-୧ କ୍ଳିଅରଆନ୍ସ:
    ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳିଲେ । କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇ ପାରୁ ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ କିସମ ବଦଳାଇ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ-୧ କ୍ଳିଅରଆନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଏନେଇ ପରିବେଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜନ ଶୁଣାଣି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।


ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୧୬୧ଟି ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ଓ ଭିଟାମାଟି ହରାଇବାକୁ ଥିବାରୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଥଇଥାନ ନ କଲେ ସେମାନେ ଜମି ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

HIDISINGI Irrigation project gets Environmental public Hearing
ହିଡ଼ିଶିଂ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ପରିବେଶ ଜନିତ ଜନଶୁଣାଣୀ, ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଆକଳନ (ETV Bharat Odisha)
  • ସରକାର ଦେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଥଇଥାନ:
    ହିଡିଶିଂ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ୨୯୫୮ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳ ସେଚନ ହୋଇ ପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପ୍ରାୟ ୨୬ କିମି ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ତେଣୁ ପରିବେଶୀୟ ଜନ ଶୁଣାଣୀ ପରେ ଦୃତ ଗତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୫୮.୪୮୭ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମି, ୩୦. ୯୨୨ ହେକ୍ଟର ସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୧୮୩. ୩୬୮ହେକ୍ଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ । ହିଡିସିଂ ଏବଂ ଡ଼ିମିରିପାଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ । ଏସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଉଚିତ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଥଇଥାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
HIDISINGI Irrigation project gets Environmental public Hearing
ହିଡ଼ିଶିଂ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ପରିବେଶ ଜନିତ ଜନଶୁଣାଣୀ (ETV Bharat Odisha)
  • ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।

ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହିଡିସିଂ ଗାଁର ବୁଦ୍ଧଦେବ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆମର ବାପା-ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳର ଭିଟାମାଟି ଓ ଚାଷଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ପରିବେଶ, ଘରଦ୍ୱାର ଓ ଜୀବିକା ସବୁକିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ହିଡିସିଂ, ପମ୍ପାସର, ଡିମିରିପାଳ ଓ ବଲଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।"

ହିଡିସିଂ ଗାଁର ଚାଷୀ ଦେବଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ୨୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ରହିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲେ ଆମର ଜୀବିକା ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଲେମ୍ବୁ, ଆମ୍ବ ସହ ଅନେକ ଫଳଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବେ। ସରକାର ଏହାର ଉଚିତ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର।"

ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ବନ୍ତଳା ଅଞ୍ଚଳର ୧୩ରୁ ୧୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା କୃଷିପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କେବଳ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ବର୍ଷସାରା ସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ।"

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦୟନାଥ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜନଶୁଣାଣି ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନିଜ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ନିୟମାନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସରିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୧୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୨,୯୫୮ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ବର୍ଷସାରା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୬ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣି ପରେ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।"

ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଆକାଂକ୍ଷା। ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କ ଦାବି ଓ ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।"

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୫୮.୪୮୭ ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ୩୦.୯୨୨ ହେକ୍ଟର ସରକାରୀ ଜମି ଏବଂ ୧୮୩.୩୬୮ ହେକ୍ଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ହିଡିସିଂ ଓ ଡିମିରିପାଳ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ମୋଟ ୧୬୧ଟି ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମାନୁସାରେ ପୁନର୍ବାସ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଥିଲେ 3 ଯୁବକ, 22 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ହାହାକାର: ଅନୁଗୋଳ-ସମ୍ବଲପୁର-ଯାଜପୁର ଜଳବନ୍ଦୀ, ୭୬୫ ମିମି ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଜନଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ଅନୁଗୋଳ ହିଡ଼ିଶିଂ ଜନଶୁଣାଣୀ
JANASUNANI ANUGUL HIDISINGI
HIDISINGI IRRIGATION PROJECT
HIDISINGI IRRIGATION PROJECT IMPACT
ANUGUL HIDISINGI IRRIGATION PROJECT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.