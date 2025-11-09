ETV Bharat / state

ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଯବାନ ପୁଅ, ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନେଇଥିଲେ ବଜ୍ର ଶପଥ

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମିଳିବ ସମ୍ମାନ । ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ବେଗୁନିଆ ଗାଁର ଯବାନ ଆଶିଷ କର ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନର କଲେ ଉନ୍ନତିକରଣ ।

ARMY JAWAN ODISHA INSPIRING STORY
ARMY JAWAN ODISHA INSPIRING STORY (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2025 at 11:40 AM IST

3 Min Read
ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ବର: ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଯବାନ । ମଣିଷର ଶେଷ ଠିକଣା ଶ୍ମଶାନ । ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳ । ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାହ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଥିବା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେଠାକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ । ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମିଳିବ ସମ୍ମାନ । କାହିଁକି ନା ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦାହ ବେଳେ ସେ ଭୋଗି ଥିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୃତଦେହ ଚାରି ପଟେ ବୁଲିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ପାରିଛନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ବେଗୁନିଆ ଗାଁର ଆଶିଷ କର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୈନିକ ଭାବେ ଶ୍ରୀନଗରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସବୁ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।

ASHISH KAR CREMATORIUM RENOVATION
ASHISH KAR CREMATORIUM RENOVATION (ETV Bharat Odisha)

ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଯବାନ ପୁଅ:

ଗତ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆଶିଷଙ୍କ ବାପା କୃପାସିନ୍ଧୁ କରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବେଗୁନିଆ ସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ଆଶିଷ । ଏହାପରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ ଯେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦିଗରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ । ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ମଶାନର ନାଁ ରଖିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାର । ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ମଶାନର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ, ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘେରାଇବା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଫୁଲ ବଗିଚା ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଦାନରେ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଗତ ୨ ତାରିଖ ଦିନ ଯବାନ ଆଶିଷ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀଜାସ୍ମିତା କର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

ARMY JAWAN ODISHA INSPIRING STORY
ARMY JAWAN ODISHA INSPIRING STORY (ETV Bharat Odisha)



କାହିଁକି ଏପରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଶିଷ:

ଏହାକୁ ନେଇ ଯବାନ ଆଶିଷ କର କହିଛନ୍ତି," ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିବୁ ଯେମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ନୁହଁ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିବେ ଯେ ସରକାର ନ କଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରି ପାରିଲୁ । ସବୁ କିଛି ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ । ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଗରୁ ଯାହାଥିଲା ଏବେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳାଇଛୁ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହାର କୌଣସି ବାଡ଼ ନଥିବାରୁ ଆମେ ତାର ବାଡ଼ ତିଆରି କରିଛୁ । ଭିତରେ ମାଟି ପଡିଲା, ଅନାବନା ଗଛକୁ ସଫା କରି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଗଛ ରୋପଣ କରିଛୁ । ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ । ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଏସବୁ ମୁଁ କରିଛି । ଯେହେତୁ ବାପା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ଏସବୁ ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏସବୁ କରାଯାଇଛି । ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏଠାକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋର ସେହିଦିନ ହିଁ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏହାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ।"

ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଯବାନ
ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଯବାନ (ETV Bharat Odisha)

'ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି ଆମ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ'
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଶିଷଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଧିରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ପାଖାପାଖି ୩ ଏକର ହେବ । ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶିଷ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ୬ ଜଣ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲୁ । ସେମାନେ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଦିବାକର ପ୍ରଧାନ, ତପନ କୁମାର ବାରିକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ମୁଁ । ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଦୀର୍ଘ ୯ ମାସ ପରେ ଆମ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି ।"

ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଯବାନ
ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଯବାନ (ETV Bharat Odisha)



ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ?

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ଆଶିଷଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାହ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଆଶିଷ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚୁଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ସିମେଣ୍ଟରେ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । "

ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଯବାନ
ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ ଯବାନ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

