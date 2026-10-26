କବିରାଜଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ହାଟରୁ ଫେରୁଥିଲେ ମାରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ !
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ ଜବତ । ତଦନ୍ତ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : October 26, 2026 at 10:28 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖେଜୁରୀ-କାକୁଡିରୁମା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ଜଣେ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ବୀଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ପଠାଇଛି । ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଟାଣ୍ଡିପାଣି ଗ୍ରାମର ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ରାମେଶ୍ୱର ପିଙ୍ଗୁଆ ।
ହାଟରୁ ଫେରୁଥିଲେ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତକ ରାମେଶ୍ୱର ପିଙ୍ଗୁଆ ଜଣେ କବିରାଜ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହାଟକୁ ଯାଇ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ବିକ୍ରିକରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ । ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ବିଶୋଇ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ବିକି ରାତିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଣି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ।
ରବିବାର ମିଳିଲା ମୃତଦେହ:
ଗତକାଲି(ରବିବାର) ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୨୩/୨୬ରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ସହ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି(ରବିବାର) ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା । ମୃତକ ହେଲେ ରାମେଶ୍ବର ପିଙ୍ଗୁଆ । ସେ ଜଟିବୁଟି ବିକ୍ରି କାମ କରନ୍ତି । ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହାଣି ବୀଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।’
ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ ଜବତ:
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମୃତକଙ୍କ ହୋଣ୍ଡା ସିବି ୧୨୫ ବାଇକ, ଏକ ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ, ରକ୍ତ ଲଗା ପଥର ଆଦି ଜିନିଷ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ଅଣାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଲିଅନ୍ତା ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ; ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ବେଳର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ
ମାଛ ଧରା କଣ୍ଟା ପାଇଁ ବଚସା; 7 ବର୍ଷ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲା 13 ବର୍ଷର ନାବାଳକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର