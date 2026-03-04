ETV Bharat / state

ହୋଲିରେ 'ନୋ କେମିକାଲ' ଆଉଟଫିଟ; ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ଡିଜାଇନର ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରେସ

ଦୁଇ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଭାଇ ଅଂଶୁମାନ ଓ ଅଭିଷେକ ହୋଲି ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଚର୍ମ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ।

Celebrity Fashion Designer Anshuman Nayak and International Fashion Designer Ankit Abhishek Nayak
ସେଲିବ୍ରେଟି ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଅଂଶୁମାନ ନାୟକ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଅଙ୍କିତ ଅଭିଷେକ ନାୟକ (ETV Bharat)
ସ୍ପୋଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍ଗର ଦାସ

Herbal Holi 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ହସ, ଉଲ୍ଲାସ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହେଉଛି ହୋଲି । ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି । କଟକର ଦୁଇ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଭାଇ ହର୍ବାଲ ହୋଲିକୁ ଥିମ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇ ଡିଜାଇନର ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏହି ଡ୍ରେସ ଲୋକାଦୃତ ହେବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି । ଆମେ କହୁଛୁ ଫ୍ୟାସନ ଦୁନିଆର ଦୁଇ ଉଦୟମାନ ତାରକା ତଥା ସେଲିବ୍ରେଟି ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଅଂଶୁମାନ ନାୟକ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଅଙ୍କିତ ଅଭିଷେକ ନାୟକଙ୍କ କଥା ।

Fashion designer brothers Ansumaan Nayak and Ankit Abhishek Nayak
ସେଲିବ୍ରେଟି ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଅଂଶୁମାନ ନାୟକ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଅଭିଷେକ ନାୟକ (ETV Bharat)

ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନିଆରା ହୋଲି ଥିମ୍‌:

ଚାରି ଆଡ଼େ ହୋଲିର ମହୋଲ । ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ନେଇ ସବୁ ଆଡେ ସେଲିବ୍ରେସନର ମୁଡ । କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ବଦଳରେ ହର୍ବାଲ ହୋଲିର ବଢୁଛି ଚାହିଦା । ହର୍ବାଲ ହୋଲିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ରଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଲି ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରି ଶରୀରରେ କୂପ୍ରଭାବ ନପକାଇବା ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଦୁଇ ଭାଇ ଅଂଶୁମାନ ନାୟକ ଓ ଅଙ୍କିତ ଅଭିଷେକ ନାୟକ । ହର୍ବାଲ ହୋଲିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦୁଇ ଡିଜାଇନର ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଆଉଟଫିଟ । କଟନ ଡ୍ରେସରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରେସ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ ଏହା ସ୍କିନ ଉପରେ କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ।

Dress made in herbal colors
ହର୍ବାଲ କଲରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେସ (ETV Bharat)

ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ଯବହା କରି ଡ୍ରେସ ଡିଜାଇନ:

ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଅଙ୍କିତ ଅଭିଷେକ ନାୟକ କହିବା କଥା ଯେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍‌କୁ ନେଇ ଡ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଏଥର ହୋଲିକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା । କେମିକାଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚର୍ମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଟନ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । କଟନ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ଯୋଡିବାକୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରି ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଯେମିତିକି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, କଦଳୀ ମଞ୍ଜା, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ବିଟ୍‌ ଏବଂ ଗାଜରକୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଆଦୌ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ।

A model wearing a dress made with herbal dyes
ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମଡେଲ (ETV Bharat)

ପକେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଡ୍ରେସ:

ଅଙ୍କିତ ଅଭିଷେକ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ । ଯାହା ସ୍କିନ ପାଇଁ ଭଲ । କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ । ଅପରାଜିତା ଫୁଲରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ହଳଦୀରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ବିଟ୍‌ରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କମଳା ଓ ଗାଜରର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ । ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଉଟଫିଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରେସ ପକେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବ ।"

Models walk the ramp wearing dresses designed by two brothers
ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଡିଜାଇନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମଡେଲ (ETV Bharat)
କେମିତି କରନ୍ତି ଡ୍ରେସ ଡିଜାଇନ:

ଫ୍ୟାସନ ଷ୍ଟାଇଲିସ ସ୍ନେହାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଡ୍ରେସ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଡ୍ରେସରେ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମେସିନର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ହାତରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ । ହାତରେ ହିଁ କପଡ଼ା ଉପରେ ସ୍ପାଇରଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଓ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥାଏ । ଧଳା ରଙ୍ଗର କଟନ ସୂତା ଜରିଆରେ ଡ୍ରେସକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବାନ୍ଧି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଖରାରେ ନଶୁଖାଇ ପ୍ରଥମେ ପବନ ଜରିଆରେ ସୁଖାଯାଏ । ଖରାରେ ରଙ୍ଗ ଉଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ଖରାରେ ଶୁଖା ଯାଇଥାଏ । ଶୁଖିବା ପରେ ରଙ୍ଗକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ଫିକ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ସ୍ନେହାଶିଷ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟ କରୁ । କାରଣ ହାତରେ ଯେଉଁ କାଳକୃତି କରି ହେବ, ତାହା ମେସିନ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗେ ।"

Dress made in herbal colors
ହର୍ବାଲ କଲରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେସ (ETV Bharat)

ସେଲିବ୍ରେଟି ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଅଂଶୁମାନ:

କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅସିତ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଗୃହିଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ ଓ ଅଙ୍କିତ । 2000 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖରେ ଅଂଶୁମାନ ଏବଂ 2005 ଜୁନ 29ରେ ଅଙ୍କିତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଅଂଶୁମାନ ଛୋଟବେଳୁ ଫ୍ୟାସନ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲା । ଫ୍ୟାସନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । 2016ରେ ମେଟ୍ରିକ, 2018ରେ ଜେକେବିକେ କଲେଜରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶେଷ କରିଥିଲେ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଏସି ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଭୂଗୋଳରେ ଏମ୍ଏସି ଶେଷ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ।

A model wearing a dress made with herbal Colors
ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମଡେଲ (ETV Bharat)
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଅଙ୍କିତ ଅଭିଷେକ:

ସେହିପରି ଅଙ୍କିତ 2020ରେ ମେଟ୍ରିକ, 2022ରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏ ବିବାଦରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସାନ ଭାଇ ଅଙ୍କିତର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ । ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବରେ ସାନ ଭାଇ ଅଙ୍କିତର ସ୍ଵପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ । ଭାଇର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସନ ଦୁନିଆକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା । ଫ୍ୟାସନ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାସନ ସୋ'ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ । ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ନିଜେ ଡିଜାଇନିଂ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଅଙ୍କିତଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନିଂ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନାଇଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ ।

A model wearing a dress made with herbal dyes
ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମଡେଲ (ETV Bharat)


ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଦୁଇ ଭାଇ ସାମିଲ:

ପରେ ଅଙ୍କିତ ଡ୍ରିମ୍ସ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଫ୍ୟାସନରେ ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ମା'ଙ୍କ ନାଁ'ରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସା ଫ୍ୟାସନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ । ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ । ଅଙ୍କିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଜାଇନର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଦୁଇ ଡିଜାଇନିଂ ଡ୍ରେସ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥିଲେ । ପରେ କଟକର ବୈଶାଖୀ ମେଳା, ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ସୋ'ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଦୁଇ ଭାଇ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ 148ଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଡ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା ।

Dress made in herbal colors
ହର୍ବାଲ କଲରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେସ (ETV Bharat)


ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ 20ଟି ସୋ'ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି:

ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଡିଜାଇନ ଡ୍ରେସକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁମାନ-ଅଙ୍କିତଙ୍କ ଡ୍ରେସ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ସୋ'ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ସେଲିବ୍ରେଟି ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ଅଂଶୁମାନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଛୋଟ ବେଳୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ । ଫ୍ୟାସନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଜଣେ । ପାଠ ଭଲ ହେଉଥିବାରୁ ଫ୍ୟାସନ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଘରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଅଙ୍କିତ ମନରେ ଫ୍ୟାସନକୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଥିଲା । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରିବା ସେ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ । ଅଙ୍କିତ ଜଣେ କ୍ରିଏଟିଭ ପର୍ସନ । କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାସନ ବାବଦରେ ଘରେ କେହି ନଥିବାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା । ଭାଇର ଜୀବନର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଲାଗି ଏକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲି । ଭାଇର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଅଧୁରା ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା ଫ୍ୟାସନ ଦୁନିଆର ଏଇଠିକୁ ଆଣିଛି ।"

Models walk the ramp wearing dresses designed by two brothers
ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଡିଜାଇନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମଡେଲ (ETV Bharat)

