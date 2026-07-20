ETV Bharat / state

ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ କାହିଁକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...

ବିଶ୍ବ ଦେଖିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହର ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟ । ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ।ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

HERA PANCHAMI
ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PURI HERA PANCHAMI RITUAL , ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ମାଉସୀମା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ । ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ହଟିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହର ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ବିଶ୍ବ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନୀତି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ।



ଅନନ୍ୟ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ:

Puri Unique Ritual Hera Panchami
ମହାପ୍ରଭୁ (ETV Bharat)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡି ୯ ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବା ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ପୂରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି । ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ତଥା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଏହି ବିଶେଷ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଦେବୀ ବିମଳା ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରିତ ମୋହ ଚୁର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

Puri Unique Ritual Hera Panchami
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର (File Pic ETV Bharat)
ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତିରେ କଣ ହୁଏ ?

ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ବିଜେ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦିରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି । ପରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଘଣ୍ଟ, କାହାଳୀ, ଛତା ସହ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ସେଠାରେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଢ଼ଶୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଥିବାରୁ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ।

Puri Unique Ritual Hera Panchami
ଅଭିମାନିନୀ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ (File Pic ETV Bharat)

ଯେବେ ରାଗନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ..

ମହାପ୍ରଭୁ ଅଭିମାନିନୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଜାଣି ପାରି ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ତଥାପି ମାନିନୀଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ହୁଏନା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ନାକଚଣା ଦ୍ବାର, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଗୋହିରୀ ସାହି ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅଭିମାନରେ ରଥର ଏକ ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଗ ଶାନ୍ତ ପରେ ଏ ନେଇ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ସହ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ନଯାଇ ହେରା ଗୋହିରୀ ସାହି ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ପ୍ରଥା ରହିଛି ।

Puri Unique Ritual Hera Panchami
ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ (File Pic ETV Bharat)



ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି...

ଦେବୀ ବିମଳା ଦେଇଥିବା ମୋହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ସତକୁ ସତ ମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର । ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମନ ନଲାଗିବାରୁ ବଡଭାଇଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି । ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ବିଜେ ପରେ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼ କରାଯାଇ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନୀତିରୁ ଜଣାପଡେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମାନ ଅଭିମାନ କଳହ ସତ୍ତ୍ବେ ପତି-ପତ୍ନୀ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା କରି ସମାଧାନ କରିବା ସହ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରହିବା ଉଚିତ ।

Puri Unique Ritual Hera Panchami
ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ (File Pic ETV Bharat)
ସେପଟେ ଏତିକିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ହୋଇନଥାଏ । ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଅଭିମାନରେ ସିଂହଦ୍ବାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।
Puri Unique Ritual Hera Panchami
ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ (File Pic ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ; ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇ ହେଲେ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ

Exclusive: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ: ବିବାଦରୁ କାଠଗଡା...ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବେଳେ ସାହା ହୋଇଥିଲେ ମଣିମା

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ଼୍ଡରେ ପ୍ରଭାବିତ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବ୍ୟବସାୟ ଜମିବ

କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ?

Puri Unique Ritual Hera Panchami
ତିନି ରଥ (ETV Bharat)
ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯେଭଳି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସେତିକି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାନ ଅଭିମାନକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଏ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ପୁରୀ
ରଥଯାତ୍ରା 2026
RATH YATRA 2026
ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
PURI HERA PANCHAMI RITUAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.