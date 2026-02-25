ବାରିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଲି ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିବ Joy Ride ଅନୁଭୂତି
ବାରିପଦାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଲି ଟେକ୍ସି ସେବା । ଗତକାଲି ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ହୋଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସେବା ।
Heli Taxi Service ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବାରିପଦା ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନେବେ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଅନୁଭୂତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାରିପଦାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଚାଲିବ ହେଲି ଟ୍ୟାକ୍ସି । ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ପବନହଂସ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ସରିଲା ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍:
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହିତ ପବନହଂସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବାରିପଦା ପୋଲିସ ଲାଇନ ହେଲିପ୍ୟାଡ ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଆସିବେ, ଶିମିଳିପାଳରେ ରହିବେ:
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଠାରେ ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବ । ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆପାତକାଳୀନ ସେବାରେ ନୂତନ ଗତି ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ମାସକୁ ୪ ରୁ ୫ ଥର ଉଡାଣ ଭରିବ ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅନୁଭୂତି:
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ପବନ ହଂସ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବାରିପଦା ହେଲି ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆସିବେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ସହ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । JOY Rideର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖିପାରିବେ । ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବାରିପଦା ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ୟାକେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ‘JOY Ride’ର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ୟାକେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଚୁଡାନ୍ତ ହୋଇନି ।’
