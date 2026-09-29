ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଲା ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ; ଉଜୁଡିଗଲା ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ, ଋଣ ସୁଝିବା ଚିନ୍ତା
ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ କୋର୍ଡ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ- ମୋତିଲାଲ ବାଗ
Published : September 29, 2026 at 9:26 PM IST
ନୂଆପଡା: ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ନୂଆମାଳପଡା ଗାଁର ମକା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦାଉ ସାଜିଲା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଓ ପବନ । ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ ଶହ ଶହ ଏକର ମକା ଚାଷ ଜମିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି । ମକା ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସୁନାର ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟକରି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ ପକାଇଛି । ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫସଲକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହୁକମା ଠାରୁ 125 କିମି ଦୂରତା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ନୂଆମାଳପଡ଼ା ଗାଁ । ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକେ ଚାଷ କାମରେ ନିର୍ଭର ଶୀଳ ଅଟନ୍ତି । ଏହିଗାଁ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 80 ପ୍ରତିଶତ ଗାଁରେ ଢିପ ଜମି ରହିଛି । ଏହି ଢିପ ଜମିରେ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ ଗାଁ ଚାଷୀ ଉନ୍ନତ ମାନର ମକା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ମକା ଚାଷରୁ ଯାହାକିଛି ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ସେହି ଅର୍ଥରେ ବର୍ଷ ତମାମ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର କରି ସୁଖରେ ଚଳି ଯାଆନ୍ତି । ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଲାଗିରହିଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପବନ ମକା ଚାଷକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି । ଯେଉଁ ଚାଷ ଭରସାରେ ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ସେହି ଚାଷ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଜମିରେ ଲୋଟୁଛି ।
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ନେଇ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ ପଡିଛି । ମକାଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି ମହାଜନ ସାହୁକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କେମିତି କରିବେ ତମାମ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ । ସରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ଆଗକୁ ଦାଦନ ଯିବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପବନ ନୂଆମାଳପଡା ଗାଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି । ମକା ଚାଷ ଅମଳ କରି ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାମରେ ମକା ଚାଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସେହି ମକା ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଚାଷୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ।
ସହର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 35 କିମି ଦୂରତାରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଗାଁ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ । ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଲେଣି, ମହୁଲ ଚାହାଁର ବନ୍ୟ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକେ । ତା ସହିତ ମକା ଚାଷ ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଫସଳ ଅଟେ । ଏବେ ମକା ଉଜୁଡି ଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଘାଣ୍ଟି ମାରୁଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମକା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ କୋର୍ଡ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସ୍ବାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୂଆପଡାବାସୀ: ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା