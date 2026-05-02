ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ଚଢାଉ ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା

ବେଆଇନ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱାକୁ ସୋର ଠାରୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡିଟି ପଣପଣା ନିକଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।

SAND MAFIA ATTACK
ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 3:19 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ । ଚଢାଉ ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଗାଡିଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଧକ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସୋର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କୃଷ୍ଣମୋହନ ସିଂ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି । ହାଇୱାକୁ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ।

ଚଢାଉ ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା (ETV Bharat Odisha)

ଚଢାଉ ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଗାଡି:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପଣପଣା ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା । ବେଆଇନ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱାକୁ ସୋର ଠାରୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡିଟି ପଣପଣା ନିକଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଁଚି ଗାଡିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

SAND MAFIA ATTACK
ଚଢାଉ ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା (ETV Bharat Odisha)

ବାରମ୍ବାର ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି । ଖାଲି ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଗାଡି ଅଟକାଇବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା:

ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କୃଷ୍ଣମୋହନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଆଇନ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପାସ୍‌ ହେଉଛି । ଆମେ ତଳନଗର ନିକଟରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ସେଇଠି ଦୁଇଟି ଗାଡି ଜବତ କରି ଆମେ ରଖିଛୁ । ଆଉ ଚାରୋଟି ଗାଡ଼ିକୁ ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଓ ଆମ ଷ୍ଟାଫ ସେମାନଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଆମେ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ । ସେମାନେ ନ ଅଟକିବାରୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ପଣପଣା ପୋଲ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କଲୁ ସେ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିଅନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ, 3 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର

ବାଲେଶ୍ବରରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଦୁଇ ଦିନରେ ବୁଲିଲାଣି ୫୦ କିଲୋମିଟର, ଭୟରେ ଲୋକେ

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଗାଡିର ନମ୍ବର ହେଉଛି OD01T- 7193 । ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାର ଜିମା ଦେଇଛୁ । ବହୁତ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

