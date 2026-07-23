ETV Bharat / state

ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୭ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପୁରୀକୁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ

ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୭ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଭିଜିବ ବାହୁଡ଼ା । ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା

Heavy rains in the state for another 7 days due to the effect of the trap line, yellow warning for Puri
ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୭ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପୁରୀକୁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 6:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

HEAVY RAIN IN ODISHA, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଟ୍ରପ ଲାଇନା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୭ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଭିଜିବ ବାହୁଡ଼ା । ପୁରୀରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଜି ଓ କାଲି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।

ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ୭ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପୁରୀକୁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV BHARAT ODISHA)

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଯେପରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।

ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୁଳରେ ୩୫ରୁ ୪୫ ସର୍ବାଧିକ ୫୫ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ବିଭାଗ ।

ସେପଟେ ଜୁନ ୧ରୁ ଏଯାବତ ୫୩୬.୭ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୦.୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Low Pressure: ପଛକୁ ପଛ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ବାହୁଡ଼ାରେ ପୁଣି ଭିଜିବ ପୁରୀ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆହୁରି 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

WEATHER UPDATE
LOW PRESSURE HEAVY RAIN
HEAVY RAIN IN ODISHA
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
HEAVY RAIN IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.