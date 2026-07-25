ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : July 25, 2026 at 10:50 PM IST
Heavy rain affect paddy cultivation, ବାଲେଶ୍ବର: ତିନିଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ତାଠାରୁ ବେଶ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ ଜମିରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏବେ ତଳା ରୁଆ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ତଳା ପଚିବାକୁ ବସିଲାଣି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଂଶବାଂଶ ନଦୀ ଓ ନାଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ସୋର ବ୍ଲକ ଟେଣ୍ଟେଇ ପଂଚାୟତର ବିରୀପଡ଼ା, ଦୟାନିଧିପୁର, କାନୁଁଆସାଇ, ଷୋଳଗା, ବିଶାଳବେଡ଼, ତେନ୍ତୁଳିଆଁ, ବରପଦା ଶାସନ ଭଳି ପ୍ରାୟ ଆଠଟି ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଫସଲ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଧାନ ତଳା, ପନିପରିବା ଚାଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ତଳା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ତଳା ପକାଇଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ସୁଅ ମାରୁଥିବାରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବେଳକୁ ତଳା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଲି କହିବା ସହ ଜଣେ ଚାଷୀ ବନେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୯ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରେ । ଏବର୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା କରଜ କରି ତଳା ପକାଇଥିଲି । ଏବେ ତଳା ଉପରେ ଆଠ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, ତିନିଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତର ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ । ସମସ୍ତ ଚାଷୀକୁଳ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି । କେମିତି ଚଳିବୁ ସେହି ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି । ଏ ପାଣି ତ କମିଲା ବେଳକୁ ଆଠ ଦିନ ଲାଗିଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ତଳା ଥିବ ନା । ଆଖପାଖ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଜମିରେ ଧାନ ରୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଧାନ ଉପରେ ବି ପାଣି ମାଡିଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ହେଉ, ଆମେ ଏତେ ଧାର କରଜରେ ବୁଡି ଯାଇଛୁ ଚାଷ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ! ଉଜୁଡିଗଲା ଚାଷ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ ଚାଷୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୟାଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ଚିନ୍ତା, ମିଳୁନି ସାର ବଢିଛି ଦର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର