Rain Update: ଅଗଷ୍ଟ 6 ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ, ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ଅବପାତ । ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ।
Published : July 31, 2026 at 9:20 AM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ରାଜ୍ଯରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସ୍ଥିତି:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଡିପ୍ରେସନ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିଛି । ଏହା ୱାର୍ଦ୍ଧା (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)ର 30 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରରେ, ନାଗପୁର (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)ର 60 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ, ଅମରାବତୀ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)ର 90 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ, ବେତୁଲ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ)ର 130 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଆକୋଲା (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)ର 160 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ।
*National Bulletin No 25 basedon 0530 hrs IST of 31st July 2026*: Depression over central Vidarbha andadjoining south Madhya Pradesh The Depression over east Vidarbhaand adjoining westcentral Chhattisgarh moved nearly westwards with a speed of15 kmph during past 6 hours, and lay… pic.twitter.com/WIdJvhzFUx— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 31, 2026
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଆଜି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କୋନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରେ ବି ବର୍ଷିବ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 1) ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କୋନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Rain Alert: ଅଗଷ୍ଟ ପହିଲାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ବେହାଲ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଶତାଧିକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର