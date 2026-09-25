ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ମାଲକାନଗିରି:139 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର, 8 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 1154 ପ୍ରଭାବିତ

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଙ୍ଗାମ ପୋଲ ଉପରେ 3 ରୁ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଜୟପୁରରୁ ମାଲକାନଗିରି ଯାତାୟତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

Heavy rain in malkangiri
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ମାଲକାନଗିରି: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି । ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ପଟେରୁ , କାଙ୍ଗୁରୁକୁଣ୍ଡା , ଏମଭି ୯୬, ଏମଭି ୯୦ ପୋଲ ଉପରେ ୩ରୁ ୪ ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାଙ୍ଗାମ ପୋଲୋ ଉପରେ ୪ ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ମାଲକାନଗିରି (ETV Bharat Odisha)

ଜୟପୁର-ମୋଟୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ :

ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତିଠାରୁ ପାଙ୍ଗାମ ପୋଲୋ ଉପରେ ୩ ରୁ ୪ ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଜୟପୁର ଠାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଯାତାୟାତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ମୋଟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୪ଟି ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମୋଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି ।

Malkangiri Flood Situation
ମାଲକାନଗିରି: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି (ETV Bharat Odisha)
Malkangiri Heavy Rain
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ (ETV Bharat Odisha)

ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖି ବାଲିମେଳାଠାରୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଗତ ୪ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ବାରା ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ସୋଇପଡିଛି। ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ।

ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ପ୍ରଶାସନ:

ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନିଟରିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏସଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମାଲକାନଗିରି, କାଲିମେଲା, ମାଥିଲି, ମୋଟୁ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ଖଇରପୁଟ ଭଳି ୬ଟି ବ୍ଲକର ୫୮ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧,୧୫୪ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ୮ଟି ବିପଦମୁକ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି ।

Malkangiri Road block
ମାଲକାନଗିରି: ଝଡ଼ ପବନରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଗଛ (ETV Bharat Odisha)

ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ୪୫୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଓ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୋଇମେଟଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମକୋଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ ୧୦୦ ଜଣ ଏବଂ ଭେଜାଙ୍ଗିୱାଡାର ଏମଭି-୧୬ ଗ୍ରାମରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୧୦୨ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସହ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ୪୦ ଜଣ ଟ୍ରକ ଚାଳକ ଓ ପଥିକଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ ଏବଂ ମାଣ୍ଡପାଲିର ଏମଭି-୬ ଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ୨୦ ୟୁନିଟ୍ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।

139 ଗର୍ଭବତୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର

ଏହି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧୩୯ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ୯୦ ଜଣଙ୍କୁ ମା ଗୃହ ଏବଂ ୪୯ ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ର ଓପିଡିରେ ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳତାର ସହ ୨୨ ଟି ପ୍ରସବ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରୁ ୧୮ ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଓ ୪ ଟି ମା ଗୃହରେ କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

Malkangiri Landslide
ମାଲକାନଗିରିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଟେରୁ ହାଟପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋରୁଗାଇଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇ ଗୋଖାଦ୍ୟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବାୟାପଡା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜେସିବି ମେସିନ ଲଗାଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

Malkangiri Rescue Operation
ବର୍ଷା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଘର ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିଶାଳ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Rain Alert: ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ନୂଆପଡା଼କୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

TAGGED:

MALKANGIRI WATERLOGGING
ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ମାଲକାନଗିରି ଜଳବନ୍ଦୀ
ମାଲକାନଗିରି 139 ଗର୍ଭବତୀ ଉଦ୍ଧାର
MALKANGIRI HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.