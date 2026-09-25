କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି: ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ହାତୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି
ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୬ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : September 25, 2026 at 8:06 PM IST
Kalahandi Heavy Rainfall, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ହାତୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ତେଲ୍, ଉତେଇ, ଉଦନ୍ତି, ବଂଶଧାରା, ନାଗାବଳୀ ଓ ହାତୀ ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର । ଫଳର ଭୟଭିତ ନଈ କୂଳିଆ ଗାଁର ଲୋକେ ।
ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ ସେପଟେ କଳମପୁର ବ୍ଲକ ବିରିପୁର, ମାଟିଖାଲ ଗାଁରେ ପଶିଲା ହାତୀ ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ । ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ l ଖବର ପାଇ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି କଲମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଙ୍ଗାରଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ହାତୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୬ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଜିଲ୍ଳାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଳାର କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଚିନାବାଦାମ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି । ସେପଟେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ବତୁରା ଦୀପ ।
ଏନେଇ ମାଟିଖାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଦଳପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଧାନ ଅମଳ ହେବାର ସମୟ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସି ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା । ଏବେ କଣ ଖାଇବୁ କେମିତି ପରିବାର ଚଳାଇବୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ଚାଷ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ, ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ୟୋଗୁଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି । ସରକାର ଆମକୁ ସାହଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଚଳିବୁ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ମାଟିଖାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଗତରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଗତ ଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଯେମିତି ସେମିତି କରି ଚାଷ କାମ ସୁଧାରି ନେଇଥିଲୁ । ଧାନ ସଳଖି ଅମଳ ହେବାର ସମୟ ହେଳା ବେଳକୁ ଏହି ବଢ଼ି ପାଣି ଆସି ମାଡ଼ିଗଲା । ଏବେ କଣ କରିବୁ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ । ନଦୀ ପାଣି ମାଡ଼ିଆସି ଘରେ ପଡ଼ିଛି । ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ବାହାରେ ପାଣି । ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ପାଣି ଘେରି ରହିଛି," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଢିଲା ବନ୍ୟା ଡର ! ଫୁଲୁଛି ଜଳକା, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, କମୁନି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ଧସିଲା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି: ରାସ୍ତାର ବୃହତ ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିହ୍ମ, କନ୍ଧମାଳ-ଗଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି