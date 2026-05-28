ଫୁଲବାଣୀରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ; ଘଡଘଡି ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡତୋଫାନ, ଉଡ଼ିଗଲା ଘରର ଛାତ
ଗତକାଲିର ବର୍ଷାପବନରେ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟିଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : May 28, 2026 at 5:45 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ: କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ଣରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ରାଇକିଆ, ବାଲିଗୁଡା, ଫୁଲବାଣୀ, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ଓ କେ.ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସହ ଘନଘନ ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି କାଟ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଠପ୍ କରିଦେଇଥିଲା । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଝଡବାତ୍ୟା ଯୋଗୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ଠପ୍
ରାଇକିଆ ଏବଂ ଟିକାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଗତ ରାତିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗତ ତିନିଦିନ ହେଲାଣି ଫୁଲବାଣୀରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୁଳି କାଟ ଯୋଗୁ ଖରାଦିନରେ ଜୀବନ ଆହୁରି ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି ପାନୀୟ ଜଳକୁ ନେଇ । ବିଜୁଳି ନ ଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡାରେ ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଧସିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନାଳ ପାଣି ବହୁଛି। ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ପାଣି ଜମି ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଝଡ଼ ପବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଉଜୁଡି ଗଲା ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଫସଲ
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଭରି ଯାଇଛି। ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଗ୍ରାମରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ କାଟି ହଟାଇବା କାମ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
ପ୍ରକୃତିର ଏପରି ରୁଦ୍ରରୂପ ସାରା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସେନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଜିଲାରେ ଯେମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି ।
ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ବିଡ଼ିଓ ବନବିହାରୀ ହରପାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'ଗତିକାଲିର ଝଡବାତ୍ୟା ପରେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି । ଆଗକୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି । ଗଛପଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇ ଯେପରି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି' ବୋଲି ବିଡିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି |
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ
