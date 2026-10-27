ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବ: ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ଖୋରଧାରେ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଆଗାମୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ମିନତୀ ସିଂହ
Published : October 27, 2026 at 10:36 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ବର୍ଷା ସହ ଝଟକା ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ରହିଛି। ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୨୨ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି। ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାଟି ୧୫.୯ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ୮୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା।
କେଉଁଠି ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ?
ଏହା ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୬୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, କାକିନାଡ଼ା ଠାରୁ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୮୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି। ଏହା ସହ ମଛଲିପଟନମ୍ ଠାରୁ ୩୯୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ବାପଟଲାଠାରୁ ୪୬୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ବାତ୍ୟାଟି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ୟାନାମ ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟରେ, ବାପଟଲା ଓ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟାନାମ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ସେତେବେଳେ ଏହା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଭାବେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୧୫ରୁ ୧୨୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପବନର ବେଗ ଝଟକାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଖୋରଧାରେ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ, ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୧ ଘଟିକା ଠାରୁ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୭ ଓ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬) ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ନୟାପଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା ସବିତା ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି ‘‘ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 9ଟାରୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସକାଳେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଭ୍ରମ ହେଉଛି । କାଲୁଆ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ମନେ ପଡୁଛି । ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ଓଡିଶାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଅକଳନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ ବର୍ଷାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି" ।
14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା
ଏପଟେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲା—ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଓ ଝଟକା ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୭ଟା ୯ରୁ ୧୦ଟା ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଲଗ୍ନ ଉପକୂଳ ପାଇଁ ଲାଲ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Cyclone Update: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ! ୨୩ କିମି ବେଗରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁରରୁ 400 କିମି ଦୂରରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୨୨୫ ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର