ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର

ଜଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ । ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

water level of sapua and badajora river running abovedanger-mark
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 1:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Rain In Dhenkanal ଢେଙ୍କାନାଳ: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ । ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର । ଜଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ । ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇ ପଡିଛି । ଏହି ଉପଖଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜଳ ସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢୁଥିବା ଯୋଗୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଗାଁ ଗାଁରେ ପଶିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଫଳରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

water level of sapua and badajora river running abovedanger-mark
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର (Etv Bharat)

ଏହି ଉପଖଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ୫ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।

water level of sapua and badajora river running abovedanger-mark
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର (Etv Bharat)

ସାପୁଆ ଏବଂ ବଡ଼ ଯୋଡ଼ା ନଈର ବନ୍ୟାଜଳରେ ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ସେପଟେ ଉଭୟ ନଈର ବନ୍ୟାଜଳ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଉପରେ ୩/୪ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି।

water level of sapua and badajora river running abovedanger-mark
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର (Etv Bharat)

ଗିରିଧର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ୩ଫୁଟ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ବାଲିମି ଓ ବାବନ୍ଧ ଦେଇ ୫୫ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ କାରନ୍ଦା, ଖଣ୍ଡତିରି, ଗିରିଧର ପ୍ରସାଦ, ବେଡାପଡା,ବାବନ୍ଧ ଓ ବମ୍ପା ଆଦି ପଂଚାୟତ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଉଁଶପୋଖରୀ ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ରାସ୍ତାର ଗୁଳେହି ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଳର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ୪/୫ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହିନ୍ଦୋଳକୁ ସହ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି।

ସେପଟେ ସାପୁଆ ନଈରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସି ଈଶ୍ୱରପାଳ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ୩ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୋଳକୁ କିମ୍ୱା ହିନ୍ଦୋଳ ବାହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଦୁଇ ନଈର ଆଖ ପାଖ ଇଲାକାରେ ଥିବା ଗାଁ ଗୁଡି଼କରେ ଘରେ ଘରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶି ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାକେଦମ୍ ହେଲେଣି । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦମକଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କଣ୍ଟାବାଡ ମଲ୍ଲିପଦର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ; ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଲା 3 ଫୁଟ୍ ପାଣି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅନୁଗୋଳ; ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ

TAGGED:

ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଜୋରା ନଈ
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା
HEAVY RAIN
FLOOD SITUATION IN HINDOL
HEAVY RAIN IN DHENKANAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.