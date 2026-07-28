ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର; ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି, ବୁଡ଼ିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର; ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି, ବୁଡ଼ିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ଭାସିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର । ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : July 28, 2026 at 7:36 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଦୁଇଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥିତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ସହରର ଦରଜିପୋଖରୀ, ଗୁଡିପଦା, କଂଗ୍ରେସ ଗଳି, ଉଦୟ ନଗର, ନୂଆସାହି, ଚିଡ଼ିଆପୋଲ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରେମୁଣା ପଟୁ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ନୂଆସାହି ଛକରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହଡି ମାରୁଛି ।
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି, ସୋର, ରେମୁଣା, ବାହାନଗା ଆଦି ବ୍ଳକରେ ଅନେକ ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ସୁଅ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ସେମାନେ ଓପାସ ରହଲେଣି ତ କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଲେଣି । ଏମିତି କି ସହରର ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି ।
ସେରଗଡ଼ ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜୁଆର ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଗାଡି ସୋରୁମରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ବସ ଉପର ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡି ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସୋର ତଳନଗର, ଟେଣ୍ଟେଇ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ ପଠାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୭୩୧ ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୁଆଡେ ଅନାଇଲେ ସେଇଠି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ମହାନାଳ ସଫେଇ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହର ପୁଣି ଭାସିଛି । ନାଳ ସଫା ନଥିବାରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଗୁଡିପଦା, ଉଦୟ ନଗର, ପୋଷ୍ଟାଲ କଲୋନୀ, ଭିଆଇପି କଲୋନୀ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରକୁ ଟେକି ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋଟର ଲଗାଇ ଘରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଜଳକା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଡିଆଇସି ଛକରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଖରୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ପୁରା ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଝୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଘରେ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରେ ପାଣି । ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଆଜିକୁ ୧୦ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି । ପାଣି କାଢିବୁ କଣ ମୋଟର ଲଗେଇ ପାଣି କାଢୁଥିଲୁ, ଡ୍ରେନ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେ ପାଣି କାଢୁଛୁ ପୁଣି ପାଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି । ଖିଆପିଆ କଣ କରିବା ଯାହା ଅନଲାଇନରେ ମଗାଉଛୁ, ସେ ଆଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି । ରୋଷେଇ କରି ପାରୁନାହୁଁ, ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ତ ଭାସୁଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌରପାଳିକା ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଏ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଜଣାଉଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ । ଏଠି ଆମେ ୧୦ ପରିବାର ରହୁଛୁ । ୧୦ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଠିକରେ ଶୋଇ ପାରୁନାହୁଁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାରା ପାଣି ଜମିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ମିଳିତ ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିବା ସହ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲେଶ୍ଵରର ପ୍ରତ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । କେଉଁଠି ଚାରି ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲୁଛି ତ କେଉଁଠି ପୁଣି ୧୦/୧୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣି ଘରଦ୍ୱାର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଚାଲିବା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେତେ ଜଲଦି ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ । ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର । ରଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏକମତ ହୋଇ କେମିତି ଡ୍ରେନ ସୁବିଧା ହେବ ଓ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ତାହା ଯଦି ଠିକ ଭାବେ କରାଯାଏ ହୁଏତ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କେମିତି କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ସାମନ୍ତରାୟ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭୩୧ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ନୀଳଗିରିରେ ୨୩୯ ମିଲି ମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେ ଫିଲଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଫିଲଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି । ତଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ଦରକାର ପଡିଛି ସେଠାରେ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ୍ରାଫର ୬ଟି ଟିମ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ବାହାନଗା, ନୀଳଗିରି, ଔପଦା, ରେମୁଣା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର