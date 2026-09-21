ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା: ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ କଟକଣା । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ରୋକିବାକୁ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ସଜାଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 21, 2026 at 11:22 PM IST
PURI RAIN ALLERT, ପୁରୀ : ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯିବନି ଅନୁମତି । ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଇବ । ଏଣୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଭଳି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ, ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଏଣୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ପାୱାର ମୋଟର ପମ୍ପ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନାଲି ପତାକା ଲଗାଯାଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।
ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ହାଇ ପାୱାର ମୋଟର ପମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଅଧିକ ପବନ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୁର ତାହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରିଛୁ । ପୁରୀ ସହର ର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ହାଇ ପାୱାର ମୋଟର ମୁତୟନ କରିଛୁ । ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରଯାଇଛି । ଯଦି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମେ ତେବେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇ ଆମେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବୁ । ଯେହେତୁ ପାଗ ଖରାପ ରହିବ ସେଥି ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଆସିବ। ଏଣୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯିବ । ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଲଗାଯାଇ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବ । ଆମେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା କମିଟି, ସୁପାରିଶକୁ ବିଚାର କରାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର