ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର: ବେନ୍ଦେର ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ଗୋରୁ, ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ
ଲୋୟର ଶୁକତେଲରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 236 କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ସେକ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : July 7, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : July 7, 2026 at 10:00 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଲୋୟର ଶୁକତେଲରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାରି ଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଛି। ସବୁ ନଦୀ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ତେଲ ନଦୀ, ସନଗଡ ନଦୀ, ଶୁକତେଲ ନଦୀ, ବେନ୍ଦେର ନଦୀ, ଲାନ୍ଥ ନଦୀ, ଅଙ୍ଗ ନଦୀ ଓ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟାପାଣି ପ୍ରବାହିତ
ବେନ୍ଦେର ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗାଈ ଚରାଉ ଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଈ ବହି ଯାଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗାଈ ଚରାଲି ଓ କିଛି ଗାଈଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଲାଠୋର ଖପ୍ରାଖୋଲ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଶୁକତେଲ ନଦୀ ଉପର ମୁହାଣ ପାଣି ମାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗୁଡଦ୍ଭେଲା ବ୍ଲକ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସନଗୋଡ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୁଡଦ୍ଭେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଛଡା ବର୍ଷା ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମ ପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଘେରରେ ପନ୍ଦର ଘର ଜଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ଆମ ପଡ଼ା ନିବାସୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ " ଆମେ ଏଠି ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ଘର ରହୁଛୁ। କିଛି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଘେରି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଯାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନାଳ ତିଆରି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଥିଲୁ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ତାହା ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ’’।
ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସାତ ଦିନରେ ମାସ ତମାମ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଅନୁପାତର ଶହେ ଗୁଣ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଅନୁପାତ ୩୬୧ ମି ମି ରେକର୍ଡ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସାତ ଦିନରେ ଚାରି ହଜାର ୯୬୬ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରା ଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥର ବର୍ଷା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି କରି ନାହିଁ। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇ ଥିଲା। ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ସଜାଗ ରହିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୋଲ୍ ପ୍ଫ୍ରି ନମ୍ୱର୍ ଓ ୱାଟସ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣି ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ଥିଲେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଭଳି କିଛି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ " ଚାରିଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରାଜୀବ ନଗର, ମାଲ ପଡ଼ାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଆମ ପଡ଼ା ତଥା ଚିମ୍ନି ଭାଟି ପଡ଼ାରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଆମେ ପମ୍ପ ଓ ନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ସବୁଠି ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଅଛି। ଆମ ପୌର ପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହା ପାଇଁ ଗଠନ କରା ଯାଇଥିଲା। ଚବିଶ ପ୍ରହର ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। ଜେସିବି, ପାଣି ପମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥିଲୁ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥିତି ସୁଧାରି ଥିଲୁ। ସେହିପରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏହା ଛଡା ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଓ ୱାଟ୍ସ ଏପ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତେବେ ସହରରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମିଛି କିମ୍ବା ପାଣି ଘାଇ ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ ପି ଡବ୍ଲୁ ଡି ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା " ।
ଲୋୟର ଶୁକତେଲରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି
ଏଥର ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋୟର ଶୁକତେଲ ଡ୍ୟାମରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି। ଲୋୟର ଶୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ୟାମର ମୋଟ ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା 206 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 197 ମିଟର ପାଣି ରହିଛି। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 236 କ୍ୟୁବିକ ମିଟର ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଡ୍ୟାମ ସ୍ପିଲ ୱେ 197 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ସ୍ପିଲ ୱେ ଦେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନାହିଁ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Rain Alert: ଆଜି ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା IMD
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯାଜପୁର କାଣୀ ନଦୀରେ ପୁଣି 50 ଫୁଟର ଘାଇ, ଚାଷଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର