ଘର ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିଶାଳ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 25, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 11:17 AM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଏକ ପରିବାର। ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଜାସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋଡ଼ମାଈ କାର୍ଜିଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ଫଳରେ ଘରର ଟିଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗଛର ବିଶାଳ ଡାଳ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଘର ଉପରେ ପଡିଗଲା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ
ଖବର ପାଇ ଗୁମ୍ମା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛ କାଟି ହଟାଇବା ସହ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।
ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ହଠାତ ଘରର ବାଡ଼ି ପଟେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ । ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗଛଟି ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାହାରି ଜୀବନହାନି ହୋଇନାହିଁ। ଘରର ଟିଣ, କାନ୍ଥ ଓ ଘରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଆସାନନ୍ଦ ମାଛଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ଗଛ ଉପୁଡି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଫଳରେ ଆର. ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ମୋହନାରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ସହ ଘରଦ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଡ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମୋହନା ନିକଟସ୍ଥ କଲେଜ ଛକ ଏବଂ ୩୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଆର. ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ୮ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ସଫା କରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାୟଗଡା; ରେଳ ଧାରଣାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ପାହାଡରୁ ଧସିଲା ପଥର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି