ETV Bharat / state

କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା: ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସିଥିବା ପୂଜକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ l କୁଚିଣ୍ଡା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ରସି ପକାଇ ପୂଜାରୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

HEAVY RAIN IN KUCHINDA
କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା: ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସିଥିବା ପୂଜକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା l ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଇଁସର ପଂଚାୟତ ଅର୍ନ୍ତଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଚକଦରହରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି । ହଠାତ ଜଳସ୍ତର ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ପୂଜାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲେ l ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ଗାଁ ଲୋକ ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ l ପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି କିଛି ଘଣ୍ଟା କସରତ ପରେ ରସି ପକାଇ ପୂଜକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ l

କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା: ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସିଥିବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ (Etv Bharat)



ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପୂଜାରୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଇଁ ରଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି l ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ବିଡିଓ ଜୟନ୍ତ ସାହୁ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପହଂଚି ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି l ଏଥି ସହିତ ପୂଜାରୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗେଇ ଦେବା ତଥା ମନ୍ଦିରର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି l

Heavy rain in Kuchinda Fire department rescue priest couple
କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା: ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସିଥିବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ (Etv Bharat)
ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଟାଇଁସର ଚକଦରହ ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ରାତିରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି l ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ଏହି ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଭସେଇ ନେବା ସହ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରି ଯାଇଥିଲା l ସେହିଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ପୂଜକ ଦମ୍ପତି ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା l ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସିବା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ମନ୍ଦିରର ଋଷେଇ ଘର ସହ ଏହି ସ୍ଥାନର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା l ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପୂଜକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ l
Heavy rain in Kuchinda Fire department rescue priest couple
କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା: ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସିଥିବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ (Etv Bharat)

କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ତଥା ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି l ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟାଯିବା ସହ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଯାଇଛି l ଆଗକୁ ସରକାର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦ୍ଧ l"

Heavy rain in Kuchinda Fire department rescue priest couple
କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା: ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସିଥିବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା; 2.37 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ବନ୍ଯାଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସମୟର ଦେବଦୂତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହୀନି; ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ୧୩ଜଣଙ୍କୁ କଲେଣି ଉଦ୍ଧାର


TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
HEAVY RAIN IN SAMBALPUR KUCHINDA
FIRE DEPARTMENT
ଶୈବପୀଠ ଚକଦରହ
HEAVY RAIN IN KUCHINDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.