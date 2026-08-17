କୁଚିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା: ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଫସିଥିବା ପୂଜକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ
ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ l କୁଚିଣ୍ଡା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ରସି ପକାଇ ପୂଜାରୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : August 17, 2026 at 4:04 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା l ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଇଁସର ପଂଚାୟତ ଅର୍ନ୍ତଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଚକଦରହରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି । ହଠାତ ଜଳସ୍ତର ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ପୂଜାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲେ l ମୋବାଇଲ ଯୋଗେ ଗାଁ ଲୋକ ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ l ପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି କିଛି ଘଣ୍ଟା କସରତ ପରେ ରସି ପକାଇ ପୂଜକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ l
ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପୂଜାରୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଇଁ ରଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି l ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ବିଡିଓ ଜୟନ୍ତ ସାହୁ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପହଂଚି ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି l ଏଥି ସହିତ ପୂଜାରୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗେଇ ଦେବା ତଥା ମନ୍ଦିରର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି l
କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ତଥା ପଂଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି l ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟାଯିବା ସହ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଯାଇଛି l ଆଗକୁ ସରକାର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦ୍ଧ l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା; 2.37 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ବନ୍ଯାଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସମୟର ଦେବଦୂତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହୀନି; ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ୧୩ଜଣଙ୍କୁ କଲେଣି ଉଦ୍ଧାର