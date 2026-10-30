କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଶିଶୁସନ୍ତାନ ସହ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାସିଗଲା ପୋଲ, ୪ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । କରଡ଼ା, ବଡ଼ବାରବା, ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଓ ରଣବା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଟି ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବାଳକ୍ରିଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : October 30, 2026 at 2:54 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ: କନ୍ଧମାଳରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଆସିଛି ଦୁଃଖଦ ଖବର । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ତିନିଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
ରାଇକିଆ ବ୍ଲକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଡାଙ୍ଗୋସି ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସେମାନେ ହେଲ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଧାନ, ପତ୍ନୀ ଅନୀଷା ଓ ସେମାନଙ୍କjର 9 ମାସର ଏକ ଶିଶୁସନ୍ତାନ । ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗୋଟିଏ ପରବାର ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦପ୍ରକାଶ, ଏସ୍ପି, ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହାଣ଼୍ଡେଲରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଡାଙ୍ଗେସି ଗ୍ରାମର ଦମ୍ପତ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଧାନ, ଅନୀଷା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁସନ୍ତାନଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ପ୍ରାଣହାନି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।— CMO Odisha (@CMO_Odisha) October 30, 2026
ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଶିଶୁସନ୍ତାନ ସମେତ ବାପା-ମାଙ୍କର ଏପରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଡାଙ୍ଗୋସି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବର ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ଦେଖା ଦେଇଛି ବର୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି ପୂରା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା । ବର୍ଷାର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛି ପୋଲ। ଫଳରେ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ଏପଟେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପୋଲ ମରାମତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଯୋଗାଯୋଗ ଠପ୍ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢି ଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ଲୋକେ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ମାଣିକେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଲାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲଟି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ କରଡ଼ା, ବଡ଼ବାରବା, ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଓ ରଣବା ଭଳି ୪ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇଛନ୍ତି।
ପୋଲ ଭାସିଯିବା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରୋଗୀ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଓ ବଜାରକୁ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହଳଦୀ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମର ସାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ବର୍ଷାବିତ୍ପାତର ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହଛି । ହଠାତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଲା । ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ ପାହାଡ ଖସି ଆସୁଛି । ଆମେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲୁ । ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପୂରା ହଳଦୀ ଚାଷ ଧୋଇ ଯାଇଛି ।'
ସେହିପରି ଗ୍ରାମର ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଏତେ ବର୍ଷା ଯେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉ ନ ଥିଲା । ଏପଟେ ପାହାଡ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଆମେ ପୂରା ଗାଁ ଲୋକ ଡକାଡକି ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ରହିଥିଲୁ । କାଲିଠୁ ରନ୍ଧାବଢା, ଖିଆପିଆ କିଛି ନାହିଁ । ଚୂଡ଼ା ଖାଇ ରହିଛୁ । ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ହଳଦୀ, ଧାନ ଓ ପରିବା ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ।'
ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ନେତା ଶର୍ମା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବର୍ଷା ଆମ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନୁ, କନ୍ଧମାଳରେ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ବର୍ଷୁଛି । ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ସହ ତୁରନ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି, 'ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି । କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଗୋଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଟିକାବାଲି, ବାବୁରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଏଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ କରାଯାଇଛି । କଳିଙ୍ଗାଘାଟି, ଗାଜଲବାଡି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଧୋଇ ଯାଇଛି । ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ବହୁଛି । ଗତାକାଲି 96 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ରାତିରେ ବର୍ଷା ବଢିବାରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ରାଇକିଆରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି । । ଆଜି ବି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିଛି । ବର୍ଷା ଛାଡିଲେ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ,କନ୍ଧମାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ପଶିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ମାମୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ୫ କିଲୋମିଟର କାନ୍ଧେଇ ନେଲା ଭାଣିଜୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବେହାଲ ! ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଜନଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା