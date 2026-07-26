ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ଲୋୟର ସୁକତେଲ୍ ଡ୍ୟାମର ଖୋଲିଲା ତିନୋଟି ଗେଟ
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସବୁ ନଦୀ ନାଳରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : July 26, 2026 at 7:28 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନଦୀ ନାଳର ଜଳସ୍ରୋତ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ବିଲ ଓ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ଗଲାଣି । ସେହିପରି ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ତିନୋଟି ଗେଟ ଦେଇ ଆଜି ଛଡା ଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାଏଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନଦୀ ନାଳରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଡ୍ୟାମରୁ ତିନୋଟି ଗେଟ ଦେଇ ଆଜି ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଶୁକତେଲ, ସଙ୍ଗୋଡ, ତେଲନଦି, ଓଙ୍ଗ ନଦୀ ସବୁଠି ବନ୍ୟା ଜଳ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ଆଗଲପୁର ଦୁଡ଼ୁକା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୧ ମିମି ବର୍ଷା
ଗତ କାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୬୨୩.୮ ମୀମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରା ଯାଇଛି। ଯାହାର ହାରାହାରି ଅନୁପାତ ୪୫.୧୯ ମିମି଼ ରେକର୍ଡ କରା ଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଗଲପୁର ଦୁଡ଼ୁକା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୧ ମିମି ଓ ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୯ ମି ମି଼ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଅନୁପାତ ୩୬୨ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇ ଆସିଛି । ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ୮୬୫୨ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ହାରାହାରି ଅନୁପାତ ୬୧୮ ମିମି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାଏଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନ ଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜଳ ମଗ୍ନ ହୋଇଛି।
ସେହିପରି ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳ ସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡା ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାମ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସାଇରନ ବଜାଇ ଡ୍ୟାମର ୭ ନମ୍ବର ଗେଟରୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇଛି । ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ୮ ଓ ୯ ନମ୍ୱର୍ ସହ ମୋଟ ୩ ଟି ଗେଟ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡା ଯାଉଛି ।
ତିନିଟି ଗେଟରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି
ସେପଟେ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି "ଏବେ ଡ୍ୟାମରେ ୨୦୦.୩ ମିଟର ପାଣି ରହିଛି। ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆସି ଡ୍ୟାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତିନିଟି ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାମକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୭ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳ କୁମିଆପାଲି ଗାଁରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ ସହ ଏହି ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ୩ ଫୁଟର ପାଣି ବହୁଛି । ଆସନ୍ତା ୨୭ ଓ ୨୮ ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଥିବାରୁ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢିଲେ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯିବ । ନହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କିଛି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ । ସେହିପରି କୁମିଆ ପାଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବେ " ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଡ୍ୟାମର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 206 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 200.3 ମିଟର ପାଣି ରହିଛି । ୨୦୨ ମିଟର ପାଣି ରହିଲେ ଏହି ଡେମରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ସବୁ ୨୯ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ବୁଡ଼ି ଯିବ। ସେପଟେ କୁମିଆ ପାଳି, ଖୁଣ୍ଟ ପାଳି ଓ ତବଳବାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ, ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ବିସ୍ଥାପିତ: 6 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୁମିଆପାଳି ଗାଁରେ ପଶିଲା ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି, 2 ଦିନରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିବାକୁ ରାଜିହେଲେ 84 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର