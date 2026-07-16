ETV Bharat / state

ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅନୁଗୋଳ; ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ

ଅନୁଗୋଳ...ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ବର୍ଷା ପାଣି ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Heavy rain in Angul 200 mm rainfall record in 12 hours
ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅନୁଗୋଳ; ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 6:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FLOOD SITUATION IN ANUGOL,ଅନୁଗୋଳ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଜଳମୟ ହୋଇ ପଡିଛି ଅନୁଗୋଳ ସହର । ବେହାଲ ହୋଇ ପଡିଛି ପରିସ୍ଥିତି । ବଜାର ଛକରୁ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ବର୍ଷା ପାଣିର ଲହଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି । NH 55 ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି ।

ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅନୁଗୋଳ; ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ (Etv Bharat)

ଅନୁଗୋଳ...ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ବର୍ଷା ପାଣି ସହର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଠପ୍ କରିଦେଇଛି ଲଘୁଚାଜନିତ ବର୍ଷା। କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ତ କେଉଁଠି ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମୟ। ଅନୁଗୋଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଓ ସାହିରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ସହର ବଜାର ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗ ୧ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ।

Heavy rain in Angul 200 mm rainfall record in 12 hours
ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅନୁଗୋଳ; ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ (Etv Bharat)

କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଓ ଦୋକାନ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗର କଲ୍ୟାଣୀ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ସହରର ଏହି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପୂରା ବନ୍ଦ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣିର ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଅନୁଗୋଳ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଓମ୍ ଆପର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ପୂରା ଜଳମୟ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପର ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି।

Heavy rain in Angul 200 mm rainfall record in 12 hours
ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅନୁଗୋଳ; ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ (Etv Bharat)

ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏପରି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ରଞ୍ଜିତ୍ ମାଣ୍ଡୋଠିଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେତେଥର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ତାହା ହେଉ ନଥିବା ସେ କହଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଠ, ନଅ ଓ ଦଶ ନମ୍ୱର୍ ୱାର୍ଡର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢି ଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି।

Heavy rain in Angul 200 mm rainfall record in 12 hours
ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅନୁଗୋଳ; ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ (Etv Bharat)

NH 55ର ରନ୍ତଲେଇ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ତିନି ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିମାଳବେଡ଼ା ଓ ଦୁର୍ଗା ହୋଟେଲ ପାଖରେ ରାଜପଥ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଛି । ଫଳରେ ଗାଡି ମଟର ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେପଟେ ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିଜେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜର ରଖିଛନ୍ତି।


ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଗୋଳ ବ୍ଲକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ୨୦୦.୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ୧୦୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପାଲଲହଡ଼ାରେ ୨୯, ବଅଁପାଲ ବ୍ଲକରେ ୭୩, ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ୬୭, ତାଳଚରରେ ୧୯୫, କଣିହାଁରେ ୮୭ ଓ କିଶୋରନଗର ୮୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

Heavy rain in Angul 200 mm rainfall record in 12 hours
ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅନୁଗୋଳ; ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ (Etv Bharat)
Heavy rain in Angul 200 mm rainfall record in 12 hours
ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଅନୁଗୋଳ; ୧୨ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜପଥରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି: ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ, କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ବିଛିନ୍ନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Rain Alert: ୩ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ସତର୍କତା ଜାରି କଲା IMD



TAGGED:

ଅନୁଗୋଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ
ରାଜପଥରେ ବର୍ଷା ପାଣି
ANUGOL FLOOD SITUATION
HEAVY RAIN IN ANUGOL
ODISHA RAIN NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.