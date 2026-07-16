ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କଣ୍ଟାବାଡ ମଲ୍ଲିପଦର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ; ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଲା 3 ଫୁଟ୍ ପାଣି
ବାଙ୍କୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : July 16, 2026 at 7:52 PM IST
ଖୋରଧା: ଅବିରତ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । କେଉଁଠି ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ତ ଆଉ କୋଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ତିନି ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଳକରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ନାହିଁ ନଥିବା ହିନନ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କଣ୍ଟାବାଡ ମଲ୍ଳୀପଦର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତିନି ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ କଣ୍ଟାବାଡରୁ ମଲ୍ଳୀପଦରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି । ସେହିପରି ଓସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ।
ଜଳ ସଠିକ ଭାବେ ନିଷ୍କାସିତ ନହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଭାରି ଵର୍ଷାରେ ଚାଷୀକୂଳର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ତଳି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ତଳି ଧାନ ବ୍ୟାପକ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । କିପରି ପୁଣି ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଫସଲ କିପରି କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିଥିବାରୁ ଜମି ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସବୁଠି ପାଣି ଆଉ ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସେହିଭଳି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବାଙ୍କୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ରୋଗୀ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଵା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ ଆଠଟା ସୁଧା ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଅନ୍ତାରେ 48 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ବେଳେ ବାଲିପାଟଣାରେ 48 ମିଲିମିଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50 ମିଲିମିଟର, ଜଟଣୀରେ 86 ମିଲିମିଟର, ବାଣପୁରରେ 44 ମିଲିମିଟର, ବେଗୁନିଆରେ 84 ମିଲିମିଟର, ବୋଲଗଡରେ 82, ଚିଲିକାରେ 43 ଖୋରଧାରେ 57 ଏବଂ ଟାଗିଂରେ ବ୍ଳକରେ 22 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଥିବା ବେଳେ ମଲ୍ଳୀପଦର ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ବିହନ କେଉଁ ଠାରୁ ଆଣିବୁ ବାରମ୍ବାର ଯାହା ବିହନ ତଳି ପକାଉଛୁ ତାହା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ବିହନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଓସ୍ତପୁର ଏକାଧିକ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବେଳେ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି । ପ୍ରଶାସନ ଟିକିଏ ଦୁଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ପାଣି କିପରି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ବର୍ଷାଦିନେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ! ଉଜୁଡିଗଲା ଚାଷ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା