ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବର୍ଷା: ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ, ଚିନ୍ତାରେ କଟକ ଚାଷୀ
କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ପରମହଂସ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 30, 2026 at 12:53 PM IST
କଟକ: କଲରା ଫଳି ଆସୁଥିଲା, କାକୁଡିରେ ଫୁଲ ଧରିଥିଲା । ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଶାଗ ବି ଲଗାଇଥିଲେ....ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସବୁ କିଛି ଧୋଇଦେଲା । ପନିପରିବା କ୍ଷେତରେ ପଚିବାକୁ ବସିଲାଣି । ରବି ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି । ଧାରକରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ପରମହଂସ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଚାଷୀ । ବର୍ଷା ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିପକାଇଲା । ଆଗକୁ କରିବେ କଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପାୟ ଆସୁନି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଷୀକୂଳଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ।
ଚିହ୍ନି ହେଉନି ଚାଷ ଜମି:
ଗଭୀର ଅବପାତ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା । କ୍ଷେତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । କ୍ଷେତ କେଉଁଟା ରାସ୍ତା କେଉଁଟା ଚିହ୍ନି ହେଉନି । ଆଖି ଆଗରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ ।
ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି । ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ସ୍ଥିତି ଏମିତିକି ପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ତଳି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତଳି ଉପରେ ପାଣି ଯେମିତି ଜମି ରହିଛି ତାହା ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ଅତି କମରେ ଛଅରୁ ସାତ ଦିନ ଲାଗି ଯିବ । ଫଳରେ ଚାଷୀ ମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି । କେବେ ପାଣି କମିବ ଆଉ ତଳି ପକାଇ ଚାଷ କାମ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ।
ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଚାଷଜମି:
ପରମହଂସ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ଜଳ । ଯାହାକି ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଆଖି ପକାଇବେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । କିଛି କିଛି ଘର ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ । ଚାଷ ଜମିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହି ଥିବାରୁ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ।
ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା । କାହାର ପରିବା ଅମଳ ହେବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ତ ଆଉ କାହାର ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ।
ଧାରକରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲି...
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଚାଷୀ ମୋହନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଏକର ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ । କଲରା ଫଳି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାକୁଡିରେ ଫୁଲ ଧରିଥିଲା । ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ସେ ଶାଗ ବି ପକାଇ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାୟ 17 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଚାଷରେ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । କରଜ କରି ଚାଷ କାମ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ପରିବା ଜମିରେ ଏବେ ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ପୁନର୍ବାର ପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇ ମାସ ଲାଗିଯିବ । ତେଵେ ସରକାର କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
‘ଭଲ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ବର୍ଷା’
ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 3 ଏକର ଜମିରୁ ଦେଢ଼ ଏକର ସେ ହାତରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାକି ଦେଢ଼ ଏକର ଜମିକୁ ସେ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିହନ ବୁଣିଥିଲେ । ତଳି ବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଆଶା ଥିଲା ଏଥର ଭଲ ଚାଷ ହେବ । ମାତ୍ର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସବୁ କିଛି ବିଗାଡି ଦେଲା । ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା ।
ସାହାଯ୍ୟ ନିବେଦନ କଲେ ଚାଷୀ:
ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି । ମହାନଦୀ ନରାଜ ଓ ମୁଣ୍ଡୁଳୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ODRAF, ୬ଟି NDRF ଓ ୧୦୩ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ସମେତ ୧୨୩ଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିବାକୁ SRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ