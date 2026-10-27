ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଓଡିଶାକୁ ବଡ ବିପଦ ନଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ତିନି ନମ୍ଵର ବିପଦ ସଂକେତ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର/ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 27, 2026 at 12:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ପୁରୀ: ପଶ୍ଚିମ-ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୨ କିମି ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଏହା ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ୨୬୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ, କାକିନାଡା ଠାରୁ ୩୦୦ କିମି ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ୩୮୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି । ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲୋ ଭିଜିବିଲିଟି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଓ ଟେକ୍ ଅଫ୍ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ତିନି ନମ୍ଵର ବିପଦ ସଂକେତ ଆଲର୍ଟ ଅଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ସେଭଳି କିଛି ବଡ ବିପଦ ନଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡ. ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୀ ସହରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ରାସ୍ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଲଗାଣବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଚା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ସବୁ ବ୍ଲକର ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରେ ରଖାଯାଇଛି । ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଗୃହରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେ ୧୨ ଟି ଅଗ୍ନୀଶମ ବାହିନୀ ଟିମ ଓ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି।
ପୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ 98 ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ
ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ କେହି ମତ୍ସଜୀବୀ ନ ଯାଆନ୍ତି ସେନେଇ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଇଁ କଡା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବେଳାଭୁମିରେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଲଗାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରକୁ ଯେଭଳି କେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି ପୁରୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ୩ଟି ସିଫ୍ଟରେ ୯୮ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାତପଡ଼ାରେ ଯାତ୍ରୀ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିବା ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ୯୮ ଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଫେରାଇ ଆଣିଛି।
ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ମେରାଇନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ଓ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଈଁ କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୁଜବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଚନା ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପ୍ରଭାବ: ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ, ଖୋରଧାରେ ଦୁଇ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁରରୁ 400 କିମି ଦୂରରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୨୨୫ ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ପୁରୀ