ETV Bharat / state

ସାରା ରାତି ଛେଚିଲା; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଜଳମଗ୍ନ ରାଜଧାନୀ

ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ

Heavy Overnight Rain Triggers Severe Waterlogging Across Bhubaneswar
ସାରା ରାତି ଛେଚିଲା; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଜଳମଗ୍ନ ରାଜଧାନୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Overnight Rain, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାତିସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହେବା ସହିତ ତଳିଆ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଚାଲିଥିବା ବର୍ଷା, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପସିଥିଲା ​​ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧୁସୂଦନ ନଗରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୭ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏହା ପରେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ୯୭.୨ ମିମି, ଜଗମୋହନ ନଗରରେ ୯୦.୪ ମିମି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରେ ୯୦ ମିମି, ସହିଦ ନଗରରେ ୮୩.୨ ମିମି, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ୭୩.୨ ମିମି, ଖାରବେଳ ନଗରରେ ୫୯.୪ ମିମି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ୫୦.୨ ମିମି ଏବଂ ପଟିଆରେ ୩୪.୬ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।

ତୁହାକୁ ତୁହା ଚାଲିଥିବା ବର୍ଷା, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା
ତୁହାକୁ ତୁହା ଚାଲିଥିବା ବର୍ଷା, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା (ETV Bharat)

ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (BMC)ର ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆବାସିକ କଲୋନୀ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାରୁ BMC କର୍ମୀମାନେ ଅବରୋଧିତ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ।

"ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଏହାର ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ସାରା ରାତି ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସଜାଗ ଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ କୁ ତିନିଟି ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଏମସି ୧୮ଟି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପମ୍ପ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ​​ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଘରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ୧୯ଟି ପମ୍ପ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା," ବୋଲି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବେହେରା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖର ଚଣ୍ଡି, ଚନ୍ଦକା, ୨୦୦ ଫୁଟ ରାସ୍ତା କରିଡର, ଜଗମୋହନ ନଗର, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର, ବୋମିଖାଲ, ରସୁଲଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାପାଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମା ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଆବାସିକ କଲୋନୀରେ, ବାସିନ୍ଦା ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସାରା ରାତି ହଇରାଣ ହରକତ ହୋଇଥିଲେ । ଏପରି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଘରୁ ପାଣି ସଫା କରିବାରେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପସିଥିଲା ​​ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପସିଥିଲା ​​ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । (ETV Bharat)

ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜଳମଗ୍ନ ରହିଥିଲା, ସକାଳର ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟାତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଲମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଛୋଟ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ, ଆର୍ଦ୍ରତାଯୁକ୍ତ ପବନ ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା କରୁଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।

ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଗ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ, ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ବିଏମସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ଥରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କେରଳ ଓ ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ; କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA HEAVY REAIN
BHUBANESWAR WATER LOGGED
BMC
ଭୁବନେଶ୍ବର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
HEAVY OVERNIGHT RAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.