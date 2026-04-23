ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ତାତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉତପ୍ତ ସହର
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 42 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ତାପମାତ୍ରା । ସେପଟେ 44.6 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଲା ଝାରସୁଗୁଡା ସହର ।
Published : April 23, 2026 at 5:31 PM IST
ODISHA HEATWAVE , ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି । ଏପରି କି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 42 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା । ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡା ସହର ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଥିବା ବେଳେ 44.6 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି । ଆହୁରି 4 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି, କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିଲେ ହିଁ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 42°C ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଳାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି । 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେହିପରି ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା,କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ । ଏଥିସହ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର,ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ।
Realized weather during past 24 hours over the districts of Odisha.#Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/uOhKCSWP6R— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 23, 2026
ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 23, 2026
Day-1 to Day-3 : Hot and Humid Day.
Day -1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day 1 & Day-2 : Isolated Heat Wave Warning.
Day-2 & Day-3 : Isolated Warm Night Warning.#heatwave #thunder #humid #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/9EC7TpnalT
ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନ୍ ଶାନ୍ ହୋଇଯାଉଛି । ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମୁହଁପୋଡ଼ା ଖରା ଏବଂ ଗରମ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । କେବଳ ତାପମାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଶରୀରରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବୋହିବା ସହ ଅଂଶୁଘାତର ଭୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର