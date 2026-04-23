ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ତାତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉତପ୍ତ ସହର

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 42 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ତାପମାତ୍ରା । ସେପଟେ 44.6 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଲା ଝାରସୁଗୁଡା ସହର ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 5:31 PM IST

ODISHA HEATWAVE , ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି । ଏପରି କି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 42 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା । ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡା ସହର ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଥିବା ବେଳେ 44.6 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି । ଆହୁରି 4 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି, କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିଲେ ହିଁ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 42°C ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଳାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି । 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେବ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେହିପରି ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା,କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ । ଏଥିସହ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର,ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ।

ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ କାରଣରୁ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନ୍ ଶାନ୍ ହୋଇଯାଉଛି । ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମୁହଁପୋଡ଼ା ଖରା ଏବଂ ଗରମ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । କେବଳ ତାପମାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଶରୀରରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବୋହିବା ସହ ଅଂଶୁଘାତର ଭୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାରଦ ଛୁଇଁଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ, 27 ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ; ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୫ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍, ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

