ତତଲା କଡ଼େଇରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା; ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ୍ ସ୍ଥିତିକୁ କରୁଛି ଅସମ୍ଭାଳ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ । ମେ' ମାସର ଖରା ତାତିରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 22, 2026 at 8:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ସେପଟେ ଅହରହ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ତା’ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କରୁଛି । ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଦୁଃଖରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଗତକାଲି ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଧରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭରତପୁର ସେକ୍ସନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ନୁହେଁ, ଏଭଳି ମାଳ ମାଳ ଉଦାହରଣ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ଯୋଗୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେପଟେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଯୋଗୁ ପାୱାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋଡ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର । ଫଳରେ ବର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି।
ବିଞ୍ଚଣା ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ହାତ ଥକି ଗଲାଣି
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼, ଧନୀଠାରୁ ଗରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଅବସ୍ଥା। ଉପକୂଳ ହେଉ କି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ହେଉ କି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରୁ ମିଳୁନି ନିସ୍ତାର । ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଓ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି, ସେଠି ବିଜୁଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ ସହ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ଏବେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି । ହାତପଙ୍ଖା ବା ବିଞ୍ଚଣା ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ହାତ ଥକି ଗଲାଣି । ହେଲେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ।
ସହି ହେଉନି ଗରମ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ବିଭୁ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, 'ଖରା ଓ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି | ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ସହି ହେଉନି ଏ ଗରମ । ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡୁନାହିଁ।'
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପବନ ହେଲେ ଲାଇନ କଟୁଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଅପରାହ୍ନରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି। ସରକାର କହିଥିଲେ, ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ହେଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ବିନା ସୂଚନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବେ ପାଣିର ଗାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
'ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ'
କିଛି ଦିନ ହେଲା ତତଲା ତାଉଆରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ତା’ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ସମଗ୍ର ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପବନ ହେଲେ ଲାଇନ କଟୁଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଅପରାହ୍ନରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସଂସ୍କାରକମାନେ।
ଶକ୍ତି ସଂସ୍କାରକ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଆଧୁନିକୀକରଣର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଇଲାଇନ ଓ ଲୋଲାଇନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି। ସରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ।'
ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ
ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମନେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ଓଭରଲୋଡ ସମସ୍ୟା ଏବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏବେ ଯେଭଳି ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଚାଲିଛି, ତାହା କାହା ହାତରେ ନାହିଁ। ପିକ୍ ହିଟ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏସି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଓଭରଲୋଡ ହେଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ହେଉଛି। ତଥାପି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରିଷ୍ଟୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ।' ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି।
ରେକର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା
ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ‘X’ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଯୋଗୁ ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ିଥିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଗତ ୪ ଦିନର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
୧୮ ତାରିଖରେ – ୨୫୭.୩୭ GW
୧୯ ତାରିଖରେ – ୨୬୦.୪୫ GW
୨୦ ତାରିଖରେ – ୨୬୫.୪୪ GW
୨୧ ତାରିଖରେ – ୨୭୦.୮୧ GW
ଏହି ଚାରି ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଖାସକରି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ପାୱାର TPCODL ସଫେଇ ଦେଇ କହିଛି, ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହିତ ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯାହା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ପକାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ଗତ ବର୍ଷ ୨୪୩ ଗିଗାୱାଟ ଥିବାବେଳେ ଏବର୍ଷ ତାହା ୨୭୦ ଗିଗାୱାଟ ଛୁଇଁଛି ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଲୋଡ୍ ବୃଦ୍ଧି, ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେ' ୧୯ରେ ୭୫୦ ମେଗାୱାଟର ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୬୪୧ ମେଗାୱାଟ ଥିବାବେଳେ ଏବର୍ଷ ତାହା ୧୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି, କଟକ ୨୪୧ ମେଗାୱାଟର ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲାବେଳେ ପୁରୀରେ ୭୫ ମେଗାୱାଟର ରେକର୍ଡ ଚାହିଦା ଛୁଇଁଥିଲା ।
ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀ, ନେଟୱାର୍କ କର୍ମଚାରୀ, କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଦଳ, PSCC ଦଳ ଏବଂ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ 24x7 କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
