ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଳେ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇଲେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ କୁଲର୍
ବାରିପଦା ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ । ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ । ରୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁଲର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା
Published : May 27, 2026 at 5:15 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ପିଆରଏମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଖରା ଗରମରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୁଲର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଯୁବ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା:
ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପିଆରଏମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ । ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ପଡୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି । ନିୟମିତ ଭାବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଗରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ନନ୍ଦୀକେଶ ସେଜପଡ଼ା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ସହାୟତା ଜାରି ରଖିବେ:
ରୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁଲର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଜାରି ରଖିବେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଏକ ଟିମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ଯାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ଯ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ନନ୍ଦୀକେଶ ସେଜପଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ:
ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ଯ ଆଶ୍ବସ୍ତି ପାଇଁ ବଡ କୁଲର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁର ତୀବ୍ର ତାପ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀ, ସହଯୋଗୀ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମାନବିକ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି କୁଲର ଗୁଡ଼ିକ ଆଉଟଡୋର ରୋଗୀ ବିଭାଗ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଓ ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡରେ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କୁଲର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସିଡିଏମଓ ଡା. ଧନୁର୍ଜୟ ମହାନ୍ତ, ଡିପିଏମ ଅନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ଯାନେଜର ଶ୍ରୀରାମ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର