ETV Bharat / state

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ! ୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଜାରି

ହସ୍ପିଟାଲରେ ORS କର୍ଣ୍ଣର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ; ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ SOP ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Heatwave Alert Odisha School Closed Govt SOP
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଏକପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାର କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏଥିସହିତ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟସାରଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ଆୱାର ସମୟରେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ହୋଇଛି ।


୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି:

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏପ୍ରିଲ ୨୦ରୁ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁବାଟିକାଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିବ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୨୦ରୁ ୨୩ ତାରିଖ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୨୦ ତାରିଖରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Heatwave Alert Odisha School Closed Govt SOP
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ (ETV Bharat)

ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିୟମ:

ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ, ORS ଓ ଫ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନଳକୂପ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଖରାର ପ୍ରକୋପକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଖରା ବଢୁଥିବାରୁ ବିଶେଷକରି ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେପରି ଅନଲାଇନ ପଢ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ଖରା ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିପାରେ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

Heatwave Alert Odisha School Closed Govt SOP
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ (ETV Bharat)

ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ:

ଗ୍ରୀଷ୍ଣ ପ୍ରବାହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ତାତି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ, ORS ଓ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ୨୦ ମିନିଟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା:

ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଜୁନ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।

ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ:

ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରଖାଯାଇଛି । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୩୦ ବେଡ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇସୋଲେଟ ରୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ORS କର୍ଣ୍ଣର ଖୋଲାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ AC ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ ଜାରି ହୋଇଛି ।

Heatwave Alert Odisha School Closed Govt SOP
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ (ETV Bharat)

ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଂଶୁଘାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତର ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ।"

ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନଉପୁଜିବା ପାଇଁ ‘ୱାଟକୋ’ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି । ସହର ଓ ପୌର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳଛତ୍ର, ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଓ ଛାୟାସ୍ଥାନ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।

ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ନଡା ଛପର, ବାଉଁଶ ତାଟି ଓ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବାଘ, ଭାଲୁ ଓ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଫ ଓ କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ପଇଡ଼, ତରଭୁଜ ଭଳି ଜଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।

  • 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ।
  • ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ।
  • ମଧ୍ୟାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ କାମ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ।
  • ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଅନଲାଇନ କ୍ଳାସ କରାଯାଉଛି
  • ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
  • ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ଖରା ସମୟରେ ତରଭୁଜ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଓ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦିନ ୧୨ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ନଗଲେ ଭଲ । ଯଦି ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି, ଓଦା ଗାମୁଛା ଓ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

HEAT WAVE CONDITION ODISHA
HEATWAVE SOP
SCHOOL CLOSE ODISHA
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ
HEATWAVE ALERT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.