ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ! ୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧ରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଜାରି
ହସ୍ପିଟାଲରେ ORS କର୍ଣ୍ଣର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ; ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ SOP ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 20, 2026 at 8:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଏକପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାର କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ ୧୩ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏଥିସହିତ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମୟସାରଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ଆୱାର ସମୟରେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ହୋଇଛି ।
୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏପ୍ରିଲ ୨୦ରୁ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁବାଟିକାଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିବ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୨୦ରୁ ୨୩ ତାରିଖ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୨୦ ତାରିଖରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିୟମ:
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ, ORS ଓ ଫ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନଳକୂପ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଖରାର ପ୍ରକୋପକୁ ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଖରା ବଢୁଥିବାରୁ ବିଶେଷକରି ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯେପରି ଅନଲାଇନ ପଢ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ଖରା ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିପାରେ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ:
ଗ୍ରୀଷ୍ଣ ପ୍ରବାହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ତାତି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ, ORS ଓ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ୨୦ ମିନିଟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା:
ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଜୁନ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।
ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରଖାଯାଇଛି । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୩୦ ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇସୋଲେଟ ରୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ORS କର୍ଣ୍ଣର ଖୋଲାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ AC ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ ଜାରି ହୋଇଛି ।
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଂଶୁଘାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତର ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ।"
ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନଉପୁଜିବା ପାଇଁ ‘ୱାଟକୋ’ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି । ସହର ଓ ପୌର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳଛତ୍ର, ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଓ ଛାୟାସ୍ଥାନ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନନ୍ଦନକାନନରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ନଡା ଛପର, ବାଉଁଶ ତାଟି ଓ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବାଘ, ଭାଲୁ ଓ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଫ ଓ କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ପଇଡ଼, ତରଭୁଜ ଭଳି ଜଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।
- 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ।
- ମଧ୍ୟାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ କାମ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ।
- ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଅନଲାଇନ କ୍ଳାସ କରାଯାଉଛି
- ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
- ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ଖରା ସମୟରେ ତରଭୁଜ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଓ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦିନ ୧୨ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ନଗଲେ ଭଲ । ଯଦି ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି, ଓଦା ଗାମୁଛା ଓ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର