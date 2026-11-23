ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ! ନବୀନ କହିଲେ; ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିଛି ଗସ୍ତ
ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନ ଗସ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ;ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ନବୀନ, ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନିରପେକ୍ଷତା ଦାବି କଲା ବିଜେଡି, ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲା କଂଗ୍ରେସ। ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 23, 2026 at 1:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତେଜିଛି ବିବାଦ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜୋର୍ ଧରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଜବାବ ପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆହୁରି ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଇଛି।
ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନବୀନ #NaveenOdisha #NaveenPatnaik #assembly #odishassembly #bjd #shorts #viral #ETVBharatOdisha https://t.co/Ybz7Sh44lI— ETVBharat Odisha (@ETVBharatOD) November 23, 2026
୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୁଇଟି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି। ୨୦୨୨ରେ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଭାଟିକାନ୍ରେ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ୨୦୨୩ରେ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି.କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରବିକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
ତେବେ ଏବେ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆର୍ଟିଆଇରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଏହି ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରେ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଆସିବ।
- ନବୀନଙ୍କ ଜବାବ: ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରିଛି ଗସ୍ତ
ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଶାସନ କାଳରେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଥିବା କହିବା ସହ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ବିକାଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
୨୦୨୨ରେ ରୋମ୍ ଗସ୍ତ ହେଉ କି ୨୦୨୩ରେ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଜାପାନ ଗସ୍ତ, ଉଭୟ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନବୀନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଏବେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
- ତଦନ୍ତକୁ ବିଜେଡିର ସ୍ୱାଗତ, ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସମାନ ମାପଦଣ୍ଡ ଦାବି
ଅନ୍ୟପଟେ, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିଜେଡି ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ କରିନାହିଁ। ବରଂ ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସମାନ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଦଳର ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ୨୪ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ସଫଳତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜାପାନ ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବା ଏବଂ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଏହାର ପରିଣାମକୁ ଅଣଦେଖା କରି କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତାହା ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମାପଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦଳର ଦାବି।
- ତଦନ୍ତର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରମାଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି
ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅସଙ୍ଗତି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେବେ ସରକାର ତାହାର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ।
କେବଳ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜନସମସ୍ୟାରୁ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାନଯାଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତାହାର କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦଳର ମତ।
- ବିଜେପିର ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ: ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲେ ତଦନ୍ତକୁ ଆପତ୍ତି କାହିଁକି ?
ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଶାସକ ବିଜେପି। ଦଳର କହିବା କଥା, ଯଦି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି, ତେବେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି କାହିଁକି? ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କଥିତ ଅସଙ୍ଗତିର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ।
ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେବେ ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି।
- ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର
ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିକାଶ ଓ ଶିଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗସ୍ତରେ ଯଦି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଇସାର ହିସାବ ଦେବା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଏହି ତଦନ୍ତ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ତଥ୍ୟ, ପ୍ରମାଣ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ତଦନ୍ତରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କେଉଁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ନବୀନ-ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଖୋଲିବ ଗୁମର; ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର