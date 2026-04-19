ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଭଳି ନିର୍ମାଣ ହେବ ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବିଶ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ORS, ପିଇବା ପାଣି, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 19, 2026 at 10:46 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ । ବଢୁଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ । ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସେଠାରେ ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସରକାର । ସେହିପରି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବିଶ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ORS, ପିଇବା ପାଣି, ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ହିଟୱେଭ ପାଇଁ ଏସଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ । ବନ୍ୟା ଓ ବତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଠିକ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ । ହିଟୱେଭ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହେବ । ହିଟୱେଭକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଭିସିରେ ବୈଠକ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଧିକୃତ କରାଯାଇଛି । ସରକାର ଦେଇଥିବା SOP ବାହାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ।"
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବି ନିର୍ମାଣ ହେବ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖରା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା । ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗରମ ସମୟ । ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡି ଉପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣା କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖରା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହେବ । ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସରକାର । ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହିଟୱେଭ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଯାତାୟତ କରିବାର ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ, ORS, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀବାହି ଓ ମାଲ ପରିବହନ ଲୋକଙ୍କୁ ORS ଓ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ପିଏସୟୁ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।’
ତାତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ 20 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ପହଁଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ କଥା ହୋଇଛି । ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ତାତି ବଢୁଛି ସେଠି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି । ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ମିଳିବ । ହିଟୱେଭ ଥିବା ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗାଡି ଚାଲିଲେ କିମ୍ବା AC ନଥିବା ଗାଡ଼ିରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଦାୟୀ ରହିବେ ମାଲିକ ।"
