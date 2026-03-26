ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ! ORS କର୍ଣ୍ଣର-ଏସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସର୍ତକତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 26, 2026 at 6:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅସହ୍ୟ ତାତି ବଢିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ । ରୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଓଆରଏସ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସେହିପରି ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଛି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସର୍ତକତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପଟେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ଜିରୋ କାଜୁଆଲଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଶଙ୍କର ରାଉତ (୩୫) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମେ ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ । କାମ କଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ । ତେଣୁ ଖରା ବର୍ଷ ଶୀତରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନରେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ, ଛତା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ।’ ଅଂଶୁଘାତକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖରା ଆଗକୁ ବଢିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଙ୍ଖା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କରାଯାଉଛି, ଏହା ସହିତ ଓଆରଏସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଅଂଶୁଘାତଜନିତ ଖବର ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଏସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।’
ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯିବ ORS କର୍ଣ୍ଣର:
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆଇସୋଲେଟ ରୁମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା 30ଟି ବେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଓଆରଏସ କର୍ଣ୍ଣର କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ରୋଗୀ ସମେତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଆରଏସ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ।’
ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଂଶୁଘାତ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି କଟକଣା । ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ଜୁନ୍ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ଯାଏ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଦୋକାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ଜରୁରୀ ଥିଲେ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ଅଂଶୁଘାତ ଉପରେ ନଜର:
ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ (ସି.ଡ଼ି.ଏମ.ଓ), ଉପମଣ୍ଡଳ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ (ଏସ.ଡ଼ି.ଏମ.ଓ.), ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (ପି.ଏଚ.ସି.), କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲଥ ସେଣ୍ଟର (ସି.ଏଚ.ସି.) ଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୁକାବିଲା ସହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।
ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରତି ସତର୍କତା
କଣ କରିବା ଉଚିତ୍:
- ଦିନ ୧୧ ଟାରୁ ୩ଟା ଭିତରେ ଖରାର ତାତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ । ତେଣୁ ଟାଣ ଖରାରେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଓଦା ଗାମୁଛାରେ ଘୋଡାନ୍ତୁ ।
- ଛତା, ଜୋତା ଓ କଳା ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ସାଥିରେ ଥଣ୍ଡାପାଣି ନିଅନ୍ତୁ।
- ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଓ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁରେଇ, ମାଠିଆ ଆଦିରେ ଥିବା ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ସରବତ, ଘୋଳ ଦହି, ଲୁଣ ମିଶା ତୋରାଣି ପିଅନ୍ତୁ
- ଶରୀରରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସୂତା ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ହାଲିଆ ଲାଗିଲେ ଛାଇ ଜାଗା ଓ ପବନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଘରେ ଟିଣ ଓ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତ ଥିଲେ ତା’ ଉପରେ ନଡ଼ା ବିଛାନ୍ତୁ ।
- ଦେହରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବୋହିଲେ, ପାଟି ଅଠା ଅଠା ଲାଗିଲେ - ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ଓ.ଆର.ଏସ୍, ଓ ପଣା ପିଅନ୍ତୁ ।
କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ?
- ଟାଣ ଖରାରେ ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ବୃଦ୍ଧ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ, ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗୀ ଦେହରେ ବରଫ ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଓଆରଏସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସମସ୍ତ "ଆଶା" ଅଙ୍ଗନଓ୍ବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ସରକାରୀ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡିକରେ ମାଗଣାରେ ମିଳେ ।
- ସରକାରୀ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଅଂଶୁପାତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ।
ଅଂଶୁଘାତରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିକିତ୍ସା:
- ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହ ଉତ୍ତାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଛାଇ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଆଇ ରଖି ପ୍ରଥମେ ଓଦା କନା ବା ଗାମୁଛାରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ
- ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ ।
- ଓ.ଆର୍.ଏସ୍ ପାଣି, ତୋରାଣି କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ, ଦହି ସର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦି ପିଆଇ ଦେହର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପରିମାଣକୁ ଠିକ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
- ଅଂଶୁଘାତ ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।
- ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
