ETV Bharat / state

ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ତାତି; ରାଜ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା-ତାଳଚେର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର

ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ତାଳଚେରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ଼ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ/ଗୁରୁଚରଣ ବାଗ

ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ଖବର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 7:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର/ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ତାତି । ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳି । 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ପାରଦ । ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଉଁଛି ତାପମାତ୍ରା । ସକାଳ 10ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ତାଳଚେରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 42.1 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 41.8 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।

ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ଯ ଗରମ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିତି ରହିବ । ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏଭଳି ଗରମ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ।

ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜିବ ଦିୱେଦୀ କହିଛନ୍ତି,"ବାୟମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ 60 ପ୍ରତିଶତ ଗୁଳୁଗୁଳିର ମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାତିର ମାତ୍ର ବଢୁଛି।"

ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ ଲଗାତାର 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଉଁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବା ସହ ଅଶୁଂଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ତଥା ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ୩ଟା ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଅବମାନନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁନାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର/ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

TAGGED:

IMD WEATHER FORECAST
JHARSUGUDA HIGHEST TEMPERATURE
ODISHA TEMPERATURE
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ଖବର
HEATWAVE IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.