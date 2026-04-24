ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ତାତି; ରାଜ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା-ତାଳଚେର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର
ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ତାଳଚେରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ଼ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ/ଗୁରୁଚରଣ ବାଗ
Published : April 24, 2026 at 7:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ତାତି । ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳି । 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନରେ 40 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ପାରଦ । ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଉଁଛି ତାପମାତ୍ରା । ସକାଳ 10ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ତାଳଚେରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 42.1 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 41.8 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ଯ ଗରମ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିତି ରହିବ । ଏହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏଭଳି ଗରମ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/h8BMxLYIAc— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 24, 2026
ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜିବ ଦିୱେଦୀ କହିଛନ୍ତି,"ବାୟମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ 60 ପ୍ରତିଶତ ଗୁଳୁଗୁଳିର ମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାତିର ମାତ୍ର ବଢୁଛି।"
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-D: Dr. Sanjeev Dwivedi, based on 0830 Hrs IST observation of #24thApril,2026https://t.co/Uuls0Mjnau— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 24, 2026
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 24, 2026
Day-1 to Day-2 : Hot and Humid Day.
Day -1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.#heatwave #thunder #humid #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/mkvdERApZP
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର/ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା