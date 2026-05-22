ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ... ତାତିରେ ସିଝୁଛି ସହର, ଏସି-କୁଲର ପାଇଁ ଶୋରୁମରେ ଭିଡ଼
ଫ୍ୟାନ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାତି କମୁନି । ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏସି କିଣିବାକୁ ଶୋରୁମ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 22, 2026 at 5:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଦିନ ବଢିବା ସହ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛି । ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଖସୁଛି । ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏବେ ଏସି ଓ କୁଲର ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ।
ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ଲଗାତାର ବଢୁଛି । ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଲୋକେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି । ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗରମରେ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାତି କମୁନି । ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏସି କିଣିବାକୁ ଶୋରୁମ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ତଥାପି ଏସି କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ମମତା କହିଛନ୍ତି, 'ଏମିତି ଗରମରେ ଘରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ଫ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁନି । ସେଥିପାଇଁ ଏସି କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ । ହେଲେ ଏସି ଲଗାଇଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ବଢିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।'
ଅନ୍ୟପଟେ ବଜାରରେ ଏସି ଓ କୁଲରର ଚାହିଦା ବଢିବା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶୋରୁମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । କେହି ନୂଆ ଏସି କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି ପୁରୁଣା ମେସିନର ସର୍ଭିସିଂ କରାଉଛନ୍ତି ।
ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶୋରୁମର ମ୍ୟାନେଜର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, “ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏସି ଓ କୁଲରର ଚାହିଦା ଦୁଇଗୁଣା ବଢିଛି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ୧୫ରୁ ୨୦ଟି ଏସି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ଏବେ ତାହା ୫୦ରୁ ୬୦ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ।”
ସେହିପରି ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶୋରୁମର କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଏସି ଓ କୁଲର ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଗ୍ରାହକ ନିଜ ବଜେଟ ଓ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ।”
ତାତି ପାଇଁ ଶୂନଶାନ୍ ରାସ୍ତା
ଏପଟେ ଖରା ଓ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଦିନବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ହୋଇପଡୁଛି । ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ସହ ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଏହି ଅସହ୍ୟ ତାତି କେବଳ ଜନଜୀବନକୁ ନୁହେଁ, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଖୋଲିବନି ନୂଆ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଶିକ୍ଷା ମାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଂକୁଶ ଲଗାଇଲେ ସରକାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣରେ ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାର: ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ
.