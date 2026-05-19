ଆଗକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି, ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ ତାପମାତ୍ରା
ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 19, 2026 at 5:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ତତଲା କଡେଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ । କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ । ପ୍ରବଳ ଖରା, ଭୀଷଣ ଗରମ ଓ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ୩ ଦିନରେ ବଢ଼ିବ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ । ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ ।
ଆଜି ଦିନ 11ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡା 41°C ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ହୀରାକୁଦରେ ୪୦ ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ 37.6°C ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲକୁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ।
କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି-ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା:
ଅନ୍ୟପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼,ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି ବର୍ଷା ସହ ୩୦ ରୁ ୫୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ୧୨ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା- ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ବା ଗରମ ପବନ ଓ ମେଘ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି । ଗୁରୁଚାପ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ କାଳବୈଶାଖୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ତାତିରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ସହ ଯେତିକି ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ସେଥିରେ ଯେତିକି ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଉନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ସେତେ ବେଶୀ ହେଉନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳରେ କିନ୍ତୁ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବ ।’
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବୋଲି ଶରତ ସାହୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ୮୦ ରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳରେ ବି ଗୁଳୁଗୁଳୁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡା:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ୪୩.୪ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର