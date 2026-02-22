ETV Bharat / state

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

ଗରମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଜାରି ।

ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 22, 2026 at 4:27 PM IST

Heat Wave ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ । ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି । ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଦିଆଯାଇଛି ।


ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଥା ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମାନିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

କଣ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ:

  • ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରାଯାଇପାରିବ ।
  • ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ORS ପ୍ୟାକେଟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ /କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
  • ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେପରି ଗରମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
  • ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ପାଣି ବୋତଲ ବହନ କରିବେ । ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍‌ ।
  • ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗରମରୁ କିଭଳି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସେନେଇ ଟିପ୍ସ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କିଛି ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏପଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଶେଷ କରି ଖରା ଦିନ ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି । ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆକ୍ବାଗାର୍ଡ ରହିଛି ତେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଙ୍ଖା ଲାଗିଛି । ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେଲେ କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛଡା ଯାଇନଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଓଆରଏସ (ORS) ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।’

ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲା (ETV Bharat Odisha)
ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରତି ସତର୍କ:

କଣ କରିବା ଉଚିତ୍‌:

୧) ଦିନ ୧୧ ଟାରୁ ୩ଟା ଭିତରେ ଖରାର ତାତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ । ଟାଣ ଖରାରେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୨) ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଓଦା ଗାମୁଛାରେ ଘୋଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଛତା, ଜୋତା ଓ କଳା ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ସାଥିରେ ଥଣ୍ଡାପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ।
୩) ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଓ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁରେଇ, ମାଠିଆ ଆଦିରେ ଥିବା ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ସରବତ, ଘୋଳ ଦହି, ଲୁଣ ମିଶା ତୋରାଣି ପିଅନ୍ତୁ ।
୪) ଶରୀରରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସୂତା ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
୫) ହାଲିଆ ଲାଗିଲେ ଛାଇ ଯାଗା ଓ ପବନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ।
୬) ଘରେ ଟିଣ ଓ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଛାତ ଥିଲେ ତା’ ଉପରେ ନଡ଼ା ବିଛାନ୍ତୁ ।
୭) ଦେହରୁ ଅଧିକ ଝାଳ ବୋହିଲେ, ପାଟି ଅଠା ଅଠା ଲାଗିଲେ - ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ଓ.ଆର.ଏସ୍, ଓ ପଣା ପିଅନ୍ତୁ

କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ:

୧) ଟାଣ ଖରାରେ ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
୨) ବୃଦ୍ଧ, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ, ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ଓ ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଣ
୩) ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
୪) ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗୀ ଦେହରେ ବରଫ ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ
୫) କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
୬) ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
୭) ଓ.ଆର.ଏସ୍. ପ୍ୟାକେଟ୍ ସମସ୍ତ ‘ଆଶା’ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ସରକାରୀ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡିକରେ ମାଗଣାରେ ମିଳେ । ସରକାରୀ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଂଶୁପାତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

