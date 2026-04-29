ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ପାଇଁ ଖାଲି ଭୀମସାର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର, ହନ୍ତସନ୍ତ ରୋଗୀ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୀମସାର ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଉତ୍କଟ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରଣା
Published : April 29, 2026 at 3:00 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଏବେ ନିଆଁ ବର୍ଷା । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୀମସାର ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଉତ୍କଟ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ, ଗର୍ଭବତୀ ତଥା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । କୌଣସି ଗ୍ରୁପର ରକ୍ତ ଏବେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁଥିବା ଶହ ଶହ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଉତ୍କଟ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ସହ ପଡୋଶୀ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର 350 ରୁ 400 ଶହ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 ରୁ 12 ଜଣ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ରକ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାସକରେ 2 ରୁ 3 ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ । ଏହାସହ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ତଥା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ବାର୍ଷିକ 40 ହଜାର ୟୁନିଟ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେବେ ଖରା ଦିନ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଡକାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦିନେରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ।
ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ଆସିଥିବା ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନରେ ଥରେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ଆମେ ବୁର୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସିଛୁ । ତେବେ ଏଠାରେ ରକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ମୋ ଝିଅକୁ ସାଢେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା । ତେବେ ଖରା ଦିନ ଆସିବା ପରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତଦାତା ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆମକୁ ମାସକୁ 3 ରୁ 4 ଟି ୟୁନିଟ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି । ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ଖରା ଦିନରେ ରକ୍ତ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଖରା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ "।
ରକ୍ତ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି
ସେହିପରି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁରର ଜଣେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜର 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ପାଇଁ ରକ୍ତ ନେବାପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ସେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ମିଳିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ରାତି କାଟିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରକ୍ତ ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ରକ୍ତଦାନ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ସ୍ବେଛାସେବୀ ମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଭୀମସାର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଠାରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସଚେତନତା ଓ ଟାଣ ଖରାରେ ଲୋକେ ରକ୍ତ ଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ରକ୍ତଦାନ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଜଣାଶୁଣା ସ୍ବେଛାସେବୀ ରାମଦାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ‘‘ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖରା ଦିନେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି । ଏହାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ତେବେ ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ଗ୍ରୁପର ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଏହି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ 100 ରୁ 120 ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାରେ କେବେଳ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 10 ରୁ 15 ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି । ତେଣୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ବେଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖରା ଦିନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ 20ଟି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବୁ।’’
ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼କ୍ରସର ସଦସ୍ୟ ତଥା ପେଟ୍ରନ ସମାଜସେବୀ ନିହାଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ‘‘ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହିଭଳି ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରା ଦିନ ଆସିଗଲେ ରକ୍ତଦାତା ଓ ସ୍ବେଛାସେବୀ ମାନେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।’’
ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ବୁର୍ଲା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ଥିବାର କଥାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବହୁ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛୁ। ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି, ଡିଆରଏମ, ଆରଟିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚିଠି କରିଛୁ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଖରା ପାଇଁ କୌଣସି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ଉପରେ ବହୁ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ 22 ରୁ 24 ଜଣ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ରକ୍ତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶୀତ ଦିନରେ ନିୟମିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖରା ଦିନରେ ତାହା ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ରୋଗୀ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ଖରା ଦିନରେ ନିୟମିତ ରକ୍ତଦାନ କଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ’’ ।
ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ କୁମାର ଭୋଇ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି । ଆମେ ସହର ସମସ୍ତ ସ୍ବେଛାସେବୀ ତଥା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ l ଏହାସହ ଯେପରି ଆଗକୁ ରକ୍ତ ଅଭାବ ନହେବ ସେନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଚେତନ କରାଯିବ ’’।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର