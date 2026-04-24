ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ଏପ୍ରିଲ 27ରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ଆଗୁଆ ଖରା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର । ଜାରି ରହିବ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା, ଜନଗଣନା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 24, 2026 at 12:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଜଳୁଛି ରାଜ୍ୟ । ଏନେଇ ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା ହେଲା ଖରାଛୁଟି । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଗୁଆ ଖରାଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ । ତେବେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା, ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସ କାମ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ:
ଏହି ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି, ଶିଶୁବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖରାଛୁଟି ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକର୍ମୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଖରା ଛୁଟିରେ ପାଠପଢାରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଖରାଛୁଟିରେ ଘରେ ବସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ସମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବେ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ପାଠ ପଢିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ୨୫ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍-ୱାଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଶିକ୍ଷାବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ବହି ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ ।
ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା:
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗରମରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁନାହିଁ । 43.4ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି । ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି । ଫଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସମେତ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସି ପାଠ ପଢିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ଖରାଛୁଟି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର