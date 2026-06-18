ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଯାଏ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି; ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ
୩ ଘଣ୍ଟାରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 18, 2026 at 5:28 PM IST
ODISHA WEATHER UPDATE ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖରା, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଗୁଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଘାଣ୍ଟିହେବ ଉପକୂଳ । ଏନେଇ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ୩ ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୪ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁବ ସାରା ଓଡିଶା । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରପ ଲାଇନ ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୫ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏହି ୧୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 18, 2026
Day-1 to Day-5: Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1: Isolated Heat Wave Warning.
Day-1 to Day-3: Hot and Humid Day.
Day-6 & Day-7: No Warning.#rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/272RzVqeuE
ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ । ଏହି ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
Past 24 hours Realized #MaximumTemperature (ºC) and Departure (ºC) from normal pic.twitter.com/P1uQMSkG6z— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 18, 2026
୨୨ ଜୁନ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ନାହିଁ । ଏପଟେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ସେପଟେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା; ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରି ରହିବ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା: ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଝଟକା ପବନକୁ ନେଇ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର