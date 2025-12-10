ହାରିଲା ଲୋଭ, ଜିତିଲା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ! ହଜିଲା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଫେରି ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା । ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ସୁନା ହାର ଫେରି ପାଇଲେ । ଅନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଯାଇନି ।
Published : December 10, 2025 at 3:22 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ଗଞ୍ଜାମ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୂନାର କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ଏପରିକି ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ପାଇଁ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜରେ ପ୍ରତେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ ଘଟୁଥିବାର ନଜର ରହିଛି । ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ଏବଂ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡେ ଏବେ ବି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ବଞ୍ଚିରହିଛି ମାନବିକତା । ହଜିଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୁଣି ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ । ଦେଖିବା ଏହି ସଂପର୍କୀତ ରିପୋର୍ଟ...
ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର । ହେଲେ ଦୁଇ ଘଟଣାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ପାଇଁ ଲୋଭ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହଜିଯାଇନାହିଁ ବରଂ ବଞ୍ଚିରହିଛି ମାନବିକତା । ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ଏବଂ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ।
ଚାଷ ଜମିରୁ ସୁନାହାର ପାଇ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇଲେ ତିନି ମହିଳା –
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଳକ ତୁରୁବୁଡି ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାଖାଳି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା । ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଜମିରୁ ଧାନ କଟୁଥିବା କିଛି ମହିଳା ପାଇଥିଲେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଏକ ସୁନାହାର । ଯାହାକୁ ସେହି ହାରକୁ ପୂର୍ବରୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ତିନି ମହିଳା ନିଜ ନିଜର ମାନବିକତା ଦେଖାଇ ଏବେ ସବୁଠି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା । ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଏହିପରି । ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ଭାରତୀ ସାହୁଙ୍କ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବେ ଶାଶୁଘର ନୀଳାଦ୍ରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ୪୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ସୁନାହାର ହଜି ଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁନାହାର ପାଇନଥିଲେ । ପରେ ସୁନା ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପବିତ୍ରା ଗୌଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୌଡ଼ ଓ ବିଜି ଗୌଡ଼ ଜମିରେ ଧାନ କାଟିବା ସମୟରେ ବିଲରୁ ସୁନା ହାରଟି ପାଇଥିଲେ । ପରେ ତିନି ମହିଳା ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହିତ ମିଳିଥିବା ସୁନାହାର ଭାରତୀଙ୍କ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହାରଟି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏଣୁ ଏଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ମାନବିକତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମହିଳା ମହିଳ ମାନେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ରାଶି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ପାତ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ସୁନାହାର ଫେରି ପାଇଥିବା ମହିଳା ଭାରତୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ବାପାଙ୍କର 4 ମାସର କଷ୍ଟର ଫଳ । ଦେଢ ମାସ ହେଲା ହଜିଯାଇଥିଲା ସୁନା ହାର । ବିଲରେ ଧାନ କାଟିଲା ସମୟରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ସୁନା ହାର ପାଇଥିଲେ । ସେ ହାରଟି ଆଣି ଆମ ଘରେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁହତ ଖୁସି । ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ।"
ଟଙ୍କା ଭରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫେରାଇଲେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ-
ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଟଙ୍କା ଭରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫେରାଇଥିଲେ ଜଣେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ । ନିଜର ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଓଲ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ନିଜର ଟଙ୍କା ଭରା ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଥିଲା । ସେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି କୌଣସି ସଂକୋଚ ବିନା ସେହି ଟଙ୍କା ଭରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକି ଅଟୋଚାଳକଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।
ସେହି ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଏହିପରି -
ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଚିନ୍ତାଖାଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦୋରା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବ୍ୟାଗ ହଜିଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହିତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ରହିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ । ଆଉ ଶେଷରେ ବ୍ୟାଗ ହଜିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗକୁ ପାଇଥିବା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପଳାସପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଟୋ ଚାଳକ ଟୁକୁନା ସେଠୀ ଫୋନ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗ ଟିକୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଫେରାଇଥିଲେ । ଯାହାକି ନିଜର ହଜି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଗ ଟଙ୍କା ପାଇ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।
ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ପାଇଥିବା ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ଅଟୋ ଚାଳକ ଟୁକୁନା ସେଠି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଅଟରେ ଜଣେ ପାସେଞ୍ଜର ପ୍ରଥମେ ବସିଥିଲେ । ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବସିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଏ ବ୍ୟାଗ କାହାର । ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଭଡା ସାରି ଫେରୁଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଟରେ ଚଢି ଓହ୍ଲାଇସାରିଥିଲେ । ତେବେ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ମୁଁ ଆମ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକର ହେଇଥିବା ସେ ଆସିକି ନେବ । ପରେ ବ୍ୟାଗ ମାଲିକ ଆସି ବ୍ୟାଗ ନେଇଥିଲେ ।"
ତେବେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ହଜାଇ ପରେ ପାଇଥିବା ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦୋରା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅଟୋରେ ବିସିଲି । ତେବେ ମୁଁ ତରବରରେ ବ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ଅଟରେ ଛାଡି ଦେଇ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଥିଲି । ପରେ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋ ବ୍ୟାଗକୁ ମୋତେ ଫେରାଇଛନ୍ତି । ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ ଚେକ୍ କଲି ପଇସା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି । ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ । ତମକୁ ଫେରାଇଛି ସେଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ।"
