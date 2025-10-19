ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ହାର୍ଟରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା.. ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଯାଇପାରେ ଜୀବନ
ହାର୍ଟରୋଗୀ କଣ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇପାରବେ ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ କଣ ରହିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ।
Published : October 19, 2025 at 9:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାତି ପାହିଲେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସବୁଜ ବାଣ ସହିତ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ସହର ଠାରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ହାର୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ହୃଦରୋଗ ଡାକ୍ତର । ଏହି ସମୟରେ କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସେନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ।
ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଜଣେ ହାର୍ଟ ରୋଗୀ ଏବଂ ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଉଛି ସେଠରୁ ସେ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେତେ ପାରିବେ ତାହା ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି ଗ୍ୟାସ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବାଣ ଫୁଟା ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ସିଜେନର ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ରହିଥାଏ । ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ହାର୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ କରି ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ହାର୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଉଚିତ ନୁହେଁ । କାରଣ ହାର୍ଟର ଗତିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ରକ୍ତ ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟିଗଲେ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ ।"
"ଯଦି ଘର ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଉଛି ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଘରେ ଯଦି ହାର୍ଟ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଘରର କବାଟ, ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଯେତିକି କମ ସମୟ ରହିବେ ସେତେ ଭଲ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଧୂଆଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୃଦ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ।
କଣ ରହିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦେଶାବଳୀ:-
୧) ଦୀପାବଳିରେ କେବଳ ଦୀପ ଜଳାଇ ଉତ୍ସବ ମନାନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରୁ ରାତି ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
୨) ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
୩) ଯେ କୌଣସି ବାଣ ୧୨୫ ଟିବିରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
୪) ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଗିଚା, ପାର୍କ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
୫) ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ ।
୬) ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଟନ ବା ସୂତା କପଡା ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
୭) ବାଣରେ ବେରିଅମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର ସଂପୂର୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।
୮) ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଖିଲାପ କଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
୯) ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ପାଣି କିମ୍ବା ବାଲି ରଖିନ୍ତୁ ।
୧୦) ବାଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୂମିରେ ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ ବା ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ।
୧୧) ବାଣ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
୧୨) ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫୁଟିନଥିବା ବାଣକୁ ପୁଣିଥରେ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୧୩) ବ୍ୟବହୃତ ବାଣ ଓ ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ।
୧୪) ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବାଣର ଧୂଆଁରୁ ଓ ଶବ୍ଦରୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
