ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ହାର୍ଟରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା.. ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଯାଇପାରେ ଜୀବନ

ହାର୍ଟରୋଗୀ କଣ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇପାରବେ ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ କଣ ରହିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ।

DIWALI 2025
DIWALI 2025 (Representational image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2025 at 9:57 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାତି ପାହିଲେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସବୁଜ ବାଣ ସହିତ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ସହର ଠାରୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ହାର୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ହୃଦରୋଗ ଡାକ୍ତର । ଏହି ସମୟରେ କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସେନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ।

Heart patient need to stay extra careful during diwali say doctor (ETV Bharat Odisha)


ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଜଣେ ହାର୍ଟ ରୋଗୀ ଏବଂ ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଉଛି ସେଠରୁ ସେ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେତେ ପାରିବେ ତାହା ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବାଣ ଫୁଟାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି ଗ୍ୟାସ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବାଣ ଫୁଟା ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ସିଜେନର ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ରହିଥାଏ । ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ହାର୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।"



ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ କରି ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ହାର୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଉଚିତ ନୁହେଁ । କାରଣ ହାର୍ଟର ଗତିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ରକ୍ତ ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟିଗଲେ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ ।"



"ଯଦି ଘର ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟାଯାଉଛି ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଘରେ ଯଦି ହାର୍ଟ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଘରର କବାଟ, ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଯେତିକି କମ ସମୟ ରହିବେ ସେତେ ଭଲ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଧୂଆଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୃଦ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ।

Heart patient need to stay extra careful during diwali say doctor
Heart patient need to stay extra careful during diwali say doctor (Representational image)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ଶରୀର ପକ୍ଷେ ହୋଇପାରେ ହାନୀକାରକ



କଣ ରହିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦେଶାବଳୀ:-
୧) ଦୀପାବଳିରେ କେବଳ ଦୀପ ଜଳାଇ ଉତ୍ସବ ମନାନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ଟାରୁ ରାତି ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
୨) ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।
୩) ଯେ କୌଣସି ବାଣ ୧୨୫ ଟିବିରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
୪) ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଗିଚା, ପାର୍କ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦୋକାନ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତାୟାତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।
୫) ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ ।
୬) ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଟନ ବା ସୂତା କପଡା ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
୭) ବାଣରେ ବେରିଅମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର ସଂପୂର୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।
୮) ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଖିଲାପ କଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
୯) ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ପାଣି କିମ୍ବା ବାଲି ରଖିନ୍ତୁ ।
୧୦) ବାଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୂମିରେ ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ ବା ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ।
୧୧) ବାଣ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
୧୨) ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫୁଟିନଥିବା ବାଣକୁ ପୁଣିଥରେ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୧୩) ବ୍ୟବହୃତ ବାଣ ଓ ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ।
୧୪) ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବାଣର ଧୂଆଁରୁ ଓ ଶବ୍ଦରୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

