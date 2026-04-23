ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ...ହେଲେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ; ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥାଇ ବି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ
ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ନୂଆପଡା, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ହେଲେ ଏଠି ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍
Published : April 23, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 4:34 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଉ କି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସପିଟାଲ । ସବୁଠି ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ। ସବୁଠି ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ଟେକ୍ନିସିଆନ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବଲାଂଗୀରବାସୀ । ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ରାଜନେତା ଏହାର ସମାଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ । କେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ତ କେତେବେଳେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘୋର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛି । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଛି । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଉ କି ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉ, ଏଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି । ଅନେକ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକେ ଏବେ ଏଠିକାର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରେଫରାଲ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଓ ଅଭିଯୋଗ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।
ବ଼ଡ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରକ୍ତ ସମସ୍ୟା
ସେତିକି ନୁହଁ, ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଏକ୍ସରେ, ସିଟି ସ୍କାନ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୀମିତ ଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛି । ରକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଏକ ବ଼ଡ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସବୁ ବିଭାଗରେ ନର୍ସ, ଡାକ୍ତର, ପ୍ରଫେସର ଓ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର କରି ଦେଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ ବଲାଂଗୀର ସମେତ ନୂଆପଡା, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଓ ପାଖ ରେଫରାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଟେ। ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଆସି ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ନିକଟ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ: ୧୩୩ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୭୨
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ୫୭୧ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଟେ। ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ୧୩୩ ଥିବା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୭୨ ଜଣ ଡାକ୍ତର। ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ନର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ପ୍ରତିଶତରୁ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ କମ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠି ଶଯ୍ୟା ତୁଳନାରେ ରୋଗୀ ଅଧିକ ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟକ ଶହେ ବେଡ଼କୁ ରୋଗୀ ୧୨୪ ଜଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସଙ୍କ ଅଭାବ ଏବଂ ଏପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଆହୁରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ପଡିଛି।
ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା:କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘୋର ସଙ୍ଗଟ
ସମାନ ସ୍ଥିତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ । ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ନର୍ସ, ଡାକ୍ତର ଓ ପ୍ରଫେସର ନାହାଁନ୍ତି । ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ୧୬ ଜଣ ପ୍ରଫେସର। ଯାହା ଫଳରେ ଫିଜିଓଲୋଜି, ଏଫଏମଟି, ପଲମନାରୀ ମେଡ଼ିସିନ, ଇମରଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିସିନ ଓ ଫିଜିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ ରିହେବିଲିଟେସନ ତଥା ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ୨୯ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ୨୦ ଜଣ, ଏସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ୪୭ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ୪୧, ଟ୍ୟୁଟର ୨୭ ଜଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଲେ ଅଛନ୍ତି ୧୯, ଏସଆର ସଂଖ୍ୟା ୩୯ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ୩୪ ଏବଂ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୧୪ ପଦବୀ ।
ସେହିପରି ଜେଆର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ୩୮ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ୨୫ । ୧୩ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି । ସେହପରି ଟ୍ରମା ଏସ ଆର ପଦବୀ ୧୯ ଥିବାବେଳେ ୧୯ଟି ଯାକ ପଦଵୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଛଡା ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ନର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ୩୪୧ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ୧୩୬ । ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୨୦୫ ପଦବୀ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଦବୀ ୮୨ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ୨୪ । ଏଠି ବି ୫୮ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି । ସେହିପରି ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ୨୫ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି ୯ ଜଣ ଏବଂ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୧୬ ପଦବୀ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲାବରୋଟୋରି ଟେକ୍ନିସିଏନ ୮୪ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ୩୭ ଏବଂ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୪୭ ପଦବୀ।
ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଭିତରେ କେତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲିଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରା ଯାଇପାରେ। ଏହା ଛଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରୋଟି ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ତଥାପି ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୩,୩୩୬ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ, ଦିଆଯାଇଛି ୩,୩୮୩ ୟୁନିଟ
ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମାସକୁ ଅପରେସନ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୪ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଥାଲେସମିଆ ଭଳି ରକ୍ତହୀନତା ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାସିକ ରକ୍ତ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡାକ୍ତରଖାନା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ ୨୬୫ୟୁନିଟରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ୩,୩୩୬ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ବେଲେ ଦିଆଯାଇଛି ୩,୩୮୩ ୟୁନିଟ । ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ତ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କମ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଛି।
'ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ବିଲଡ୍ଂ କେବଳ ଛିଡା ହୋଇଛି'
ଏସସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଲାଂଗୀରର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏସ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, 'ବଲାଂଗୀରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ବିଲଡ୍ଂ କେବଳ ଛିଡା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ସୁବିଧା ଅଛି। ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ସମାନ ଭାବରେ ଏଠି ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଛି ହେଲେ ସେଠି ରକ୍ତ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ରକ୍ତ ଦେବା କଥା । ହେଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେଠି ନୋଟିସ ଲାଗିଥିଲା ନିଜ ରକ୍ତ ନିଜେ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ସମାନକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ରକ୍ତ ଅଭାବ କଥା ଉଠାଇ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ ଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା କଥା ଯାହା ସେମାନେ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁନାହାନ୍ତି ।"
'ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ'
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ବିଏମସିଏଚରୁ ଅନେକ ବାଟ କେବଳ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହିପରି ଏଠି ରକ୍ତ ସହଜରେ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ଅଭାବ କହିଛି ବୋଲି କୁହା ଯାଉଛି। ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ଲୋକ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
'ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବା ୱିିଲ ଚେୟାରଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ ନାହିଁ '
ସେହିପରି ରୋଗୀଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ସତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି। ହେଲେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବା ୱିିଲ ଚେୟାରଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ କେବଳ ଅଲ୍ଟ୍ରା ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦୂର ବିବିଏମସିଏଚକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଭଳି ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଶୀଘ୍ର ଏସବୁର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ ଆମେ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ।"
'ରକ୍ତର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି'
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦେବକୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ " ବଲାଙ୍ଗୀର ଉଭୟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆମ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଯେ, ଏଠିକାର ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ଏସବୁର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ । ହେଲେ ଏଯାଏଁ ତାହା ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ। ସେପଟେ ରକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଛି ।"
ସମୀକ୍ଷା କରିଛି, ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି-ବିଧାୟକ
ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, " ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଓ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କହିଛି। ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିବି ।"
କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ -ସିଡିଏମଓ
ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଡିଏମଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ରହିଲା ରକ୍ତ ଅଭାବ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପ ଜରିଆରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏବେ ତାହା ନାହିଁ । କର୍ମଚାରୀ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି । ସେଇଟା ସବୁଠି ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ଆମେ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେବା ଦେଉଛୁ। ନ ହେଲେ ଆମେ ରୋଗୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇଛୁ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
