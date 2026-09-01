ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ; କହିଲେ, 'ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ'
ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳରେ 200 ଜଣଙ୍କର ରାପିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 1, 2026 at 6:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍କୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଅଶ୍ୱଥୀ ଏସ୍। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ନଜର ରଖିଛି । ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଟନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁଗୁଳରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ପରେ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 200 ଜଣଙ୍କର ରାପିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଛି । ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 3 ଜଣିଆ ଟିମ ଏଠାରେ ରହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସିଜନ୍ରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର କିଛି ମାମଲା ଦେଖାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ନହୋଇ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତିର ନିୟମିତ ନଜରଦାରୀ କରାଯାଉଛି।'
ସେହିପରି ଭାବରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏହାର ଏପିଡେମିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଓ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ୯ଟି ନମୁନାର IgM ELISA ରିପୋର୍ଟ ୩୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାସ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇ ନୂଆ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।
ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, 'ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନଜର ରଖିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନୂଆ ନମୁନାର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କେବଳ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ । ନିଶ୍ଚିତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି ।
ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଲାଗି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ବୁଦା ଓ ଅଧିକ ଘାସ ଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା ସହିତ ପୂରା ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ପୂରା ହାତ ଥିବା ସାର୍ଟ, ଲମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଢାଙ୍କୁଥିବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ଏହା ସହ ଘାସ କିମ୍ବା ମାଟି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ବସିବା ବା ଶୋଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହ ଘର ଓ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍କୁ ନେଇ ତତ୍ପର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ;୯ ନମୁନା ନେଗେଟିଭ୍, ଚାଲିଛି ମାସ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସାବଧାନ ! ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ସାଜିପାରେ କାଳ.. ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳାରୁ ବଢ଼ିପାରେ ବିପଦ