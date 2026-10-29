ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତିରେ ଗବେଷଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ICMR-NIHRରେ ହେବ ମାନସମନ୍ଥନ
‘ପ୍ରମାଣରୁ ନୀତି, ନୀତିରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ’ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଗବେଷକ ଯୋଗ ଦେବେ ।
Published : October 29, 2026 at 8:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗବେଷଣାଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏନେଇ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (HTA) ଉପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ADOPT ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୈଠକ । ICMR-ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ICMR-NIHR), ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।
‘ପ୍ରମାଣରୁ ନୀତି, ନୀତିରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ’ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଗବେଷକ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ବିଭାଗ (DHR) ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପଦକ୍ଷେପ HTAInର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଆଇସିଏମଆର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ଔଷଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଚିକିତ୍ସାଗତ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାରେ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ ।
ବୈଠକରେ HTAIn ଓ ADOPTର ଭୂମିକା, ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗବେଷଣାର ଉପଯୋଗ, ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ HTAର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ DAMaN କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏଥିସହ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଫଳାଫଳରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇସିଏମଆର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ବୈଠକକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ । ଏହା ସହିତ HTAIn-ADOPT କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଏଥିରେ DHRର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ମନୀଷା ସକ୍ସେନା ଓ ICMR-NIHRର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡାକ୍ତର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
ଗବେଷକ ଓ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରମାଣର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗବେଷଣା ଓ ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ କମିବା ସହ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର