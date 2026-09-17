ETV Bharat / state

୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର: ରକ୍ତ ହୀନତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ

୫  ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜରରେ ରଖାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Health of 5 orangutans stable: Pediatricians treating them for anemia.
୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର: ରକ୍ତ ହୀନତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 10:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ORANGUTANS HEALTH CONDITION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର । ଆଜିର ନନ୍ଦନକାନନ ହେଲ୍ଥ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।

୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର: ରକ୍ତ ହୀନତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ:-

  • Male 1: 5.1 କେଜି, ତାପମାତ୍ରା 99.3°F
  • Male 2: 3.56 କେଜି, ତାପମାତ୍ରା 99.5°F
  • Male 3: 2.94 କେଜି, ତାପମାତ୍ରା 99.9°F
  • Female 1: 4.23 କେଜି, ତାପମାତ୍ରା 98.6°F
  • Female 2: 2.14 କେଜି, ତାପମାତ୍ରା 99.3°F

କ'ଣ କହୁଛି ଆଜିର ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ:

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୩ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନକୁ ଆନିମିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ହୀନତା ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଛି । ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜରରେ ରଖାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ
୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

କିଭଳି ଚାଲିଛି ରକ୍ତ ହୀନତାର ଚିକିତ୍ସା:

ଓରାଙ୍ଗଉଟାନକୁ ରକ୍ତହୀନତା ବା ଆନିମିଆ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜଣକୁ ସିଭିୟର ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତ ହୀନତା ହୋଇଛି । ବାକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ । ତେବେ ଫଳ ମୂଳ ଛାଡ଼ି ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଆଇରନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ।


ଅନ୍ୟପଟେ ଶାବକମାନଙ୍କ ଛାତି, ପେଟ ଓ ଖପୁରୀର ଏକ୍ସ-ରେ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ରକ୍ତ, ସିରମ୍ ଏବଂ ନାସୋଫାରିଞ୍ଜିଆଲ୍ ସ୍ୱାବ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଫୁସଫୁସ ଓ ହାର୍ଟରେ କ'ଣ ଜମିଛି କି ? ଛାତି, ପେଟ ଓ ଖପୁରୀରେ କ'ଣ ଜମିଛି କି ? ମୁଣ୍ଡର ତାଳୁରେ କ'ଣ ଜମିଛି କି ? କଫ କେଉଁଠି ଜମିଛି କି ? ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରକ୍ତ ହୀନତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ରକ୍ତ ହୀନତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ (ETV Bharat Odisha)
ଏପଟେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନକୁ ରକ୍ତହୀନତା ନେଇ ଓୟୁଏଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ଜଣ ଶାବକ ମା'ର କ୍ଷୀର ପାଇଲେ ନାହିଁ । ତସ୍କରମାନେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ହାତରେ କ୍ଷୀର ବଟଲ ଧରେଇ ଦେଲେ । ତେଣୁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଵାଦ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର । ଯେଭଳି ଭାବେ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା, ଡାଳିମ୍ବ ଓ ଆପେଲ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ସୁପ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନ ହେଲେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ମିଶାଇ ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ କେମିତି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପରେ ହଜମ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ । ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର । ଆଗକୁ ସେମାନକୁ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଭିଟାମିନ ଦରକାର । ଏବେ ପଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ସଂଘରୋଧ ଗୃହକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ସହିତ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ସଫା କରିବା ଦରକାର । ସେମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବା ସହିତ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ଓ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡାଇରିଆ ବି ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଷୟିକ କମିଟି; ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ଆସାମ, ମିଜୋରାମ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବ ଓଡ଼ିଶା STF
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସୁଛି ଜ୍ବର, ଚାପରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ORANGUTANS NANDANAKANAN
ORANGUTANS HEALTH CONDITION
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ନନ୍ଦନକାନନ
ORANGUTAN ODISHA
ORANGUTANS HEALTH CONDITION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.