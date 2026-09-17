୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର: ରକ୍ତ ହୀନତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ
୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜରରେ ରଖାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 17, 2026 at 10:31 PM IST
ORANGUTANS HEALTH CONDITION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର । ଆଜିର ନନ୍ଦନକାନନ ହେଲ୍ଥ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ, ସମସ୍ତ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି । ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ:-
- Male 1: 5.1 କେଜି, ତାପମାତ୍ରା 99.3°F
- Male 2: 3.56 କେଜି, ତାପମାତ୍ରା 99.5°F
- Male 3: 2.94 କେଜି, ତାପମାତ୍ରା 99.9°F
- Female 1: 4.23 କେଜି, ତାପମାତ୍ରା 98.6°F
- Female 2: 2.14 କେଜି, ତାପମାତ୍ରା 99.3°F
କ'ଣ କହୁଛି ଆଜିର ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ:
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୩ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନକୁ ଆନିମିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ହୀନତା ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧ ଜାରି ରହିଛି । ଆଜି ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇଛି । ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜରରେ ରଖାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କିଭଳି ଚାଲିଛି ରକ୍ତ ହୀନତାର ଚିକିତ୍ସା:
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନକୁ ରକ୍ତହୀନତା ବା ଆନିମିଆ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜଣକୁ ସିଭିୟର ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତ ହୀନତା ହୋଇଛି । ବାକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ । ତେବେ ଫଳ ମୂଳ ଛାଡ଼ି ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ଆଇରନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଶାବକମାନଙ୍କ ଛାତି, ପେଟ ଓ ଖପୁରୀର ଏକ୍ସ-ରେ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ରକ୍ତ, ସିରମ୍ ଏବଂ ନାସୋଫାରିଞ୍ଜିଆଲ୍ ସ୍ୱାବ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଫୁସଫୁସ ଓ ହାର୍ଟରେ କ'ଣ ଜମିଛି କି ? ଛାତି, ପେଟ ଓ ଖପୁରୀରେ କ'ଣ ଜମିଛି କି ? ମୁଣ୍ଡର ତାଳୁରେ କ'ଣ ଜମିଛି କି ? କଫ କେଉଁଠି ଜମିଛି କି ? ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୈଷୟିକ କମିଟି; ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ଆସାମ, ମିଜୋରାମ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବ ଓଡ଼ିଶା STF
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସୁଛି ଜ୍ବର, ଚାପରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ଓପନ ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର